La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 14 Aprile 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 14 Aprile 2017. Oggi 14 Aprile 2017 andrà in onda La prova del cuoco, su Rai 1 a partire dalle 11.50. Vedremo la preparazione di nuove e semplici ricette e tanti ospiti che prepareranno piatti ispirati soprattutto al clima pasquale. Alla conduzione ci sarà come sempre Antonella Clerici. Aspettando le anticipazioni della puntata di oggi 14 Aprile 2017 ricordiamo che nella puntata di ieri de La prova del cuoco siamo andati indietro nel tempo per l’anniversario dalla scomparsa di Antonio De Curtis in arte Totò, era il 15 Aprile 1967.

Lorenzo Branchetti ha vestito i panni dell’epoca narrando la storia di Totò e in suo onore, per la scena del film di Miseria e Nobiltà, dove Totò mangiava gli spaghetti con le mani, abbiamo assistito alla preparazione di un timballo di spaghetti. Vengono ad essere preparate a parte delle polpettine di salsiccia. In una ciotola si è mescolato: uova, ricotta e spaghetti cotti per poi, in una teglia sono stati composti degli strati di pasta e pomodorini, per concludere con le polpettine pre-cotte.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 13 Aprile 2017.

Nella puntata di ieri de La prova del cuoco si è assistito, come di consueto, alla sfida dei cuochi e a scegliere il paniere è stata la squadra verde. Il menù del pomodoro prevedeva un risotto ai carciofi e carrè di agnello con coriandolo e insalata allo yogurt. La squadra verde rispondeva con entrecoto con scapece di zucchine sui fiori e una cupoletta di colomba con ricotta e cioccolata per rimanere in tema pasquale. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra rossa. Chi vincerà la sfida di oggi?