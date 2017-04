Isola dei famosi 2017, le ultime news. Le previsioni questa volta sono state confermate: come molti avevano ipotizzato, il vincitore dell’edizione 2017 dell’Isola dei Famosi è Raz Degan.Il modello israeliano, che durante il reality ha fatto molto discutere per il fatto di essersi isolato dal resto del gruppo e di aver trascorso la maggior parte del tempo lontano dagli altri naufraghi, arrivando anche a litigare con loro in maniera molto accesa, ha riscosso il consenso quasi unanime del pubblico.

Al secondo posto il modello Simone Susinna. Medaglia di bronzo poi per Eva Grimaldi, tornata in gara per la finale dopo essere stata sull’isola dei Primitivi nelle ultime settimane. Quarto posto per Nancy Coppola, ultima posizione, infine, per Malena. La finale dello show condotto da Alessia Marcuzzi ha registrato 4 milioni 253mila spettatori pari al 24,57% per cento di share, facendo della trasmissione la vincitrice del prime time della serata-

Paola Barale e Raz Degan insieme per un viaggio?

Durante la puntata ha fatto emozionare l’abbraccio tra Raz e Paola Barale, che ha accolto l’ex compagno al suo arrivo a Milano. Tra i due c’è ancora un grande feeling ed in molti vorrebbero rivedere Degan e la Barale insieme. Paola Barale ha pubblicato su Instagram un video per ringraziare il pubblico che ha votato per far vincere Raz Degan. Su Instagram la Barale ringrazia tutti per aver fatto vincere Raz all’Isola dei Famosi, poi presenta gli amici che sono in macchina con lei.

“Volevo ringraziarvi per l’affetto e il supporto. Se Raz ha vinto ieri sera è grazie a voi. Questo meraviglioso viaggio è finito. Quando un viaggio finisce se ne fa un altro. Facciamo le valigie, anzi, visto che è Pasqua ed è tempo di fare un bel week wend, partiamo. Se partite divertitevi tantissimo e non fatevi mancare nulla. Grazie ancora, senza di voi non sarebbe succeso nulla di tutto questo”. E subito dopo questo messaggio Paola Barale tagga i suoi amici e per finire anche Degan che però non è presente in macchina con lei. Che i due siano partiti per un lungo viaggio insieme e che l’Isola dei Famosi 2017 abbia segnato un riavvicinamento tra i due? Presto lo scopriremo…