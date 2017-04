Riforma pensioni, le news ed il punto della settimana. Il consueto punto della settimana appena trascorsa viene fatto con estrema puntualità e precisione da Orietta Armiliato, del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social, in un post pubblicato pochi minuti fa sulla pagina del gruppo:«Carissime, settimana di passione e non solo dal punto di vista religioso. La settimana che si sta per chiudere, ha visto protagonista Ape accompagnata da una fiumana di polemiche. L’innovazione porta sempre con se dubbi e perplessità, bisogna in ogni caso apprezzare la volontà di voler aprire nuovi orizzonti ad un sistema pensionistico che sembrava invalicabile ma che è comunque povero di risorse e, come ogni start-up, bisogna avere l’accortezza di attendere che sia definito nella sua interezza e vada a regime prima di condannarne bontà ed esiti; da ex-manager quale sono stata, la vedo così in ragione del presupposto che nessuno “voglia fregare” qualcun altro o peggio, come abbiamo letto ed ascoltato, addirittura “truffarlo”».

Riforma pensioni, e fase due: le ultime news di Orietta Armiliato.

Per quel che riguarda la fase due di riforma, non si è ancora entrati nel vivo della discussione, rimarca la Armiliato: «La settimana non ha portato grandi novità, anche perché l’attesa Fase2 ancora non è entrata nel vivo e molti argomenti in essa contemplati ancora non sono stati affrontati e mi riferisco a questi tre punti, che sono quelli che più da vicino ci riguardano e ci coinvolgono ovvero: considerazione del lavoro di cura ai fini previdenziali; maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione; valutazione di ulteriori misure previdenziali per i lavori faticosi. Con l’avvento del mese di Maggio questi temi animeranno la discussione, dandoci una reale visone di quelle che saranno le proposte sulle quali ragionare.

Altra questione degna di rilievo è stata la nostra “protesta” circa l’assunzione sul fatto che le donne invocano l’anticipo dei tempi di pensionamento in virtù del fatto di volersi dedicare alla “cura dei nipotini”. Rifiutiamo e contestiamo questo dire riduttivo e poco rappresentativo di quello che le donne auspicano, ovvero il riconoscimento di quella che è da sempre stata data per scontata come una loro responsabilità e che le vede impegnate h 24 sommando le ore che trascorrono fuori casa a quelle del lavoro domestico e di cura, sopperendo alle carenze di un sistema che non hanno scelto.Oltre a questo, come non pensare alle lavoratrici che si ritrovano senza lavoro in un’età difficile e in una situazione di carenza di offerta come è quella in cui ci troviamo e che sono dunque spesso nella condizione di non aver alcun reddito certo ancora per molti anni e, non ultimo, il fatto che con l’ingresso della legge Monti-Fornero è venuto meno il patto che avevano sottoscritto con lo Stato iniziando il loro percorso lavorativo, patto contravvenuto in toto e non per loro volere.

Detto questo, continuiamo a sostenere la necessità di trovare nel breve soluzioni che possano migliorare questo stato delle cose e che sia per TUTTE e non solo per quelle che hanno la gioia di essere nonne. Anche questo aspetto non va sottovalutato: non tutte e molte volte non per loro volere ma magari a causa di ciò che abbiamo appena detto, hanno avuto la possibilità di costruire una famiglia e/o generare figli. Riflettiamo dunque sempre prima di parlare perché spesso, anche con assunzioni banali, feriamo la sensibilità delle persone».

Pensioni anticipate, opzione donna, le ultime news di Orietta Armiliato.

In un post precedente, la Armiliato aveva anche preso una ferma presa di posizione sulle polemiche relative alla chiusura del regime sperimentale opzione donna:«Ho sempre tentato di evitare le polemiche anche perché ogni giorno ce ne se sarebbe una differente da affrontare ed ho imparato da tempo che se non le si affrontano con la volontà di renderle costruttive (cosa assai rara) e quindi con le menti aperte non servono a nulla se non ad esacerbare gli animi. Però, non passa giorno che io non legga e dove non leggo amiche mi segnalano, che c’è un continuo e costante punzecchiamento per non dire accuse esplicite provenienti da alcuni membri dei vari gruppi residenti in FB tramite quelle sedi o tramite i loro rispettivi profili, dove si asserisce spesso con espressioni belligeranti di essere, il nostro, un Comitato formato da persone che remano contro.

Questa cosa, oltre ad essere estremamente fastidiosa, antipatica, stupida e naturalmente priva di ogni senso logico, semplicemente perché l’ essere oggettivi e vedere le cose come sono e soprattutto denunciarle al fine di non creare false aspettative inutili se non dannose è un atteggiamento pregevole e non il contrario, a me genera un unico pensiero serio e costruttivo, e mi spiego meglio: l’oggetto è sempre il medesimo, ovvero la Proroga della misura dell’Opzione Donna, misura che oramai tramontata con la data della fine della sua sperimentazione, non ha trovato conferme di continuità ed i dati oggettivi fanno pensare che non ne troverà dunque, a mio modo di vedere, “rema contro” solo chi si ostina ad insistere che invece ci dovrà essere/ci sarà e conseguentemente impiega tempo ed energia che dovrebbero altresì essere veicolati a cercare e sostenere nuove ed alternative forme di flessibilità, così come noi stiamo facendo, che possano aiutare le donne a superare il guado lavoro/pensione-disoccupazione/pensione per poterne uscire anticipatamente rispetto alle regole vigenti.

Dunque, a ragione veduta, la domanda è: CHI REMA CONTRO CHI? Lascio a voi le opportune considerazioni, su ciò che per me è chiaro da tempo».