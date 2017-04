Pensioni, seconda fase delle riforme. Si è avviata ufficialmente la seconda fase del confronto tra Governo e sindacati sulle pensioni. Il focus sono le pensioni delle nuove generazioni, caratterizzate da un tardo ingresso nel mondo del lavoro, impieghi precari e carriere discontinue. “Il confronto che si apre col Governo sulla fase due dell’intesa individua assi di intervento importanti per ridisegnare la capacità del sistema previdenziale di offrire risposte efficaci alle esigenze di flessibilità nel pensionamento e di adeguatezza delle prestazioni previdenziali future che interesseranno soprattutto le giovani generazioni”, ha dichiarato il segretario confederale della Cisl, Maurizio Petriccioli.

Petriccioli, che ha partecipato attivamente al tavolo di confronto fra Governo e Sindacati sulle pensioni, ha tracciato le linee guida delle nuove riforme:”Dobbiamo evitare che l’incremento dell’aspettativa di vita comprometta il principio di flessibilità nell’accesso al pensionamento, insito nel contributivo e realizzare l’obiettivo dell’adeguatezza delle prestazioni, attraverso una pensione di garanzia che offra risposte alle carriere lavorative più discontinue e precarie, che purtroppo in questi anni hanno coinvolto milioni di giovani lavoratori e sviluppando una previdenza complementare pienamente diffusa in tutti i settori del mondo del lavoro”. Per il sindacalista il tema della tutela delle pensioni in essere deve essere affrontato “in uno specifico tavolo parallelo a quello che affronta i temi previdenziali che interessano i lavoratori attivi”.

Varato il Def. Il commento di Carmelo Barbagallo (Uil).

Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil, ha espresso un primo giudizio positivo sul documento base per l’economia e la finanza del nostro Paese. “E’ importante”, ha affermato il sindacalista,”che il Governo abbia mantenuto gli impegni assunti con il sindacato per il pubblico impiego. Le risorse ci sono, ora bisogna procedere velocemente e rinnovare i contratti dei quattro comparti: possiamo farcela entro giugno”. “Inoltre”, ha precisato il leader della Uil, “è necessario sia fare realmente gli investimenti annunciati sia far riprendere il potere d’acquisto ai lavoratori e ai pensionati”. Per Barbagallo serve un deciso intervento di carattere fiscale, non puntando sui bonus ma applicando una riduzione strutturale delle tasse sul lavoro.

Pensioni anticipate, Ape. L’analisi di Elsa Fornero.

Per la professoressa Elsa Fornero, ospite a DiMartedì, l’Ape volontaria non è una truffa, ma “un’innovazione”. Per l’economista, non potendo ritoccare in maniera strutturale la legge Fornero per motivi di sostenibilità economica, il Governo ha pensato di realizzare due interventi per consentire l’anticipo sulle pensioni, di cui uno di tipo sociale (Ape agevolata). Nel corso del convegno “Il welfare dei Millennial”, la professoressa ha precisato: “Nella legge di bilancio 2017 ci sono molte misure di carattere meramente assistenziale che non hanno a che fare direttamente con il sistema pensionistico”. “Introdurre dei benefici senza alcuna condizionalità, chiedendosi se i beneficiari hanno davvero bisogno di un incremento, è assistenzialismo e, magari, male indirizzato”, ha sottolineato.

Le risorse necessarie per finanziare l’Ape agevolata, l’economista spera che non siano “a debito”, “perché questo vorrebbe di nuovo dire che pagheranno i giovani, sui quali già si scaricano molti problemi”. L’altro intervento (Ape volontaria) non è, invece, di tipo assistenziale, consistendo in un prestito. “Credo che i lavoratori non ricorreranno molto a questa opportunità perchè sanno che bisogna pagarsela”, ha sottolineato l’ex Ministro del lavoro.

Pensioni, casse previdenziali e decreto sugli investimenti.

Il sottosegretario all’economia, Pier Paolo Baretta è intervenuto sulla questione sul decreto delegato relativo agli investimenti delle Casse private previdenziali. Secondo quanto affermato da “La Repubblica”, la distinzione tra enti pubblici o privati, il sistema di controllo, la burocrazia, l’applicazione della normativa su spending review, la trasparenza ed il Codice degli appalti sono i nodi che stanno rallentando il percorso di emanazione del decreto. Baretta ha affermato:”Siamo disponibili a rivedere i singoli punti del decreto ma non a rinunciare a un controllo pubblico sulla previdenza di primo livello, che è giusto ci sia. Però non possiamo attendere un altro anno e mezzo, dobbiamo far presto”.