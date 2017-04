Serie A, 32ª giornata: le probabili formazioni, la diretta TV e le ultime news. Domani, sabato 15 aprile 2017, la Serie A torna in campo per il 32° turno di campionato. Le partite si giocheranno tutte di sabato, per non coincidere con la domenica di Pasqua. Alle 12:30 si gioca il derby di Milano tra Milan e Inter, il primo delle due nuove gestioni cinesi di Suning (Inter) e del gruppo di Li Yonghong (Milan). Queste le probabili formazioni. Pioli sta pensando di ritornare alla difesa a 3 con Medel centrale, dopo la clamorosa debacle di Crotone. D’Ambrosio e Miranda saranno gli altri centrali, sulle fasce agiranno Candreva e Ansaldi e a centrocampo torna Gagliardini al fianco di Kondogbia.

Montella giocherà col suo classico 4-3-3. Confermati Calabria e De Sciglio nei ruoli di terzini e Mati Fernandez, favorito su Bertolacci come mezz’ala. In attacco il tridente sarà Suso-Bacca-Deulofeu. Alle 15:00 si giocano sette partite. La Juventus va a Pescara dopo il fantastico 3-0 impartito al Barcellona nel martedì di Champions. Ampio turnover per Allegri: Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah, Marchisio e Rincon sostituiranno alcuni titolarissimi. Lemina e Sturaro sono favoriti su Cuadrado e Mandzukic. In attacco dovrebbero essere confermati Dybala e Higuain. La Roma ospita l’Atalanta ma dovrà fare a meno degli acciaccati Emerson e De Rossi. Squalificato el papu Gomez, che sarà sostituito da D’Alessandro.

Le altre partite delle 15:00 sono Palermo-Bologna, Torino-Crotone, Genoa-Lazio, Fiorentina-Empoli, Cagliari-Chievo. Alle 18:00 si gioca Sassuolo-Sampdoria. Alle 20:45 il Napoli affronta l’Udinese al San Paolo: Strinic, Allan e Jorginho sono favoriti su Ghoulam, Zielinski e Diawara. Questa è la classifica aggiornata: Juventus 77, Roma 71, Napoli 67, Lazio 60, Atalanta 58, Milan 57, Inter 55, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 41, Chievo 38, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 20, Palermo 15, Pescara 12. Diretta TV: Sky Sport trasmetterà tutte le partite; Premium Sport trasmetterà tutte le partite, ad eccezione di Cagliari-Chievo, Sassuolo-Sampdoria, Palermo-Bologna e Torino-Crotone.