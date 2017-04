Styling capelli primavera/estate 2017: la piega nude. Per la primavera/estate 2017 grandi novità in tema di capelli sono nell’aria. È il caso della piega effetto nude, espressione proposta dal brand ShuUemura Art of Hair per indicare la loro ultima tecnologia “anti cofana ingessata”. Una piega impalpabile alla vista, con capelli che sono sempre naturalmente a posto, facili da modellare, senza utilizzo di prodotti o strumenti a caldo. Libertà al movimento e all’espressione dunque, sarà il marchio distintivo per la primavera/estate 2017. Ci troviamo davanti a un tipo di styling che c’è ma non si vede. La cofana laccata è un ricordo delle stagioni che furono. L’ultima tendenza è la piega effetto nude. Naturale, leggera e luminosissima.

Styling capelli primavera/estate 2017: la perfetta imperfezione consigliata dall’esperto.

E per quanto riguarda le acconciature? Vedremo raccolti finto spettinati, di hair -soluzioni casual ma studiatissime: «Si tratta di una perfetta imperfezione quella che svela quasi il tocco dell’amato un attimo prima di uscire di casa- precisa Salvo Filetti, Hair Designer di Compagnia della Bellezza – artefice cioè della naturale spettinatura fatta su un’acconciatura che conserva ancora una matrice stilosa».