Tagli di capelli cortissimi 2017: i tagli di capelli cortissimi e il doppio taglio per chi vuole osare

Tagli di capelli cortissimi 2017: le tendenze per la primavera/estate 2017. I tagli di capelli protagonisti per la primavera estate 2017 sono i tagli di capelli netti. Niente mezze misure, dunque. Il desiderio è uno solo e molto chiaro: dare un taglio netto alla propria chioma. Un taglio di capelli che, nonostante cortissimo, darà sempre la possibilità di stupire con hair styling molto chic e iper- femminili. I primi sono i tagli pixie, da scegliere nella loro versione super corta alla maschietto (solo se hai i lineamenti perfetti) oppure con un lungo ciuffo nella parte superiore. Per chi invece vuole osare di più potrà scegliere il doppio taglio. Si tratta del classico taglio con la parte laterale rasata e il ciuffo superiore lungo. Si può anche rasare una parte della nuca e mantenere i capelli lunghi, l’effetto wow è assicurato!

Tagli di capelli cortissimi: ad ognuno il suo taglio cortissimo.

Tuttavia prima di decidere per un taglio così forte è importante tenere in considerazione alcuni aspetti: valutare sia la forma del volto che quella della testa. Questo è un punto fondamentale perché poi non c’è niente che possa bilanciare il risultato finale. E ciò che è esposto rimane tale.