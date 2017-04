Amici 2017, le anticipazioni e le news della puntata del 22 aprile 2017

Amici 2017 Ed. 16, le anticipazioni della quarta e quinta serata. Stasera andrà in onda il quarto serale di Amici 2017 Ed. 17, e già domani, 16 aprile 2017, verrà registrata la puntata del quinto serale, che andrà in onda sabato prossimo, 22 aprile 2017. Le anticipazioni della puntata di stasera rivelano che questa settimana assisteremo all’eliminazione definitiva del ballerino della squadra Bianca Oliviero, mentre è salvo Mike Bird, che alcune anticipazioni avevano dato per eliminato. Ad andare in sfida stasera sono Oliviero Bifulco e Sebastian Melo Taveira: Morgan, i professori Boosta e Alessandra Celentano, decidono di salvare Sebastian, dunque Oliviero è eliminato.

Amici 2017 Ed. 16, le anticipazioni della quinta serata del 22 aprile 2017: Emma siederà a capo della squadra Bianca?

Quella di stasera sarà l’ultima puntata in cui vedremo Morgan a capo della squadra Bianca. Ma, secondo le anticipazioni che circolano sul web, durante la registrazione di domani sera della quinta puntata non sarà presente il nuovo coach: molto probabilmente, a prendere le decisioni e ad affiancare i Bianchi saranno Boosta per il canto e Alessandra Celentano per il ballo. Ciò non toglie, però, che la potrebbe esserci qualche sorpresa, e magari già dalla prossima puntata vedremo sedere a capo dei Bianchi il nuovo coach, che secondo alcune anticipazioni potrebbe essere Emma Marrone.