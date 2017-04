Amnistia e indulto 2017, le ultimissime news ad oggi 15 aprile 2017 di Rita Bernardini e Maurizio Turco!

Amnistia e indulto 2017, le news. In marcia dal carcere di Regina Coeli a Piazza San Pietro per “ribadire la necessità di un’amnistia perché le nostre istituzioni fuoriescano dalla condizione criminale in cui si trovano rispetto alla nostra Costituzione, alla giurisdizione europea, ai diritti umani universalmente riconosciuti e alla coscienza civile del Paese”. Lo scrive il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito, che invita a partecipare alla manifestazione prevista per domattina alle 9.30 a Roma.

A margine della conferenza stampa del Partito Radicale per presentare la V Marcia per l’Amnistia, Maurizio Turco, coordinatore della Presidenza del Partito Radicale Nonviolento, nell’intervista realizzata da Giovanna Reanda, per Radio Radicale, riafferma in merito a tale Marcia: “Sarà l’ennesima perché ne abbiamo già fatte diverse. Speriamo che sia l’ultima ma probabilmente non lo sarà, e se non lo dovesse essere ne faremo altre perché questa è una battaglia che non possiamo dismettere, perché è la battaglia per la transizione verso lo stato di diritto così come l’abbiamo enunciata e la battaglia fondante delle ragioni per le quali il Partito Radicale fu costruito ed è stato costruito nel corso di questo mezzo secolo”.

Amnistia e indulto 2017, le news di Rita Bernardini.

Nell’intervista realizzata da Giovanna Reanda con Rita Bernardini (coordinatrice della Presidenza del Partito Radicale Nonviolento), quest’ultima spiega l’importanza di partecipare a quest’ennesima marcia per l’amnistia e indulto e lo stato di diritto: “Siamo ormai da trent’anni – sottolinea la Bernardini – in una piena emergenza democratica di cui e la classe politica italiana non si rende conto. Siamo condannati in tutte le sedi istituzionali transnazionali, come la Corte europea dei diritti dell’uomo, e incredibilmente non facciamo niente per una giustizia troppo lenta e per le condizioni dei detenuti, che sono come li ha definiti con la sentenza Torregiani la Corte europea, da trattamenti inumani e degradanti”.