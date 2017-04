Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 15 aprile 2016: l’avvocato Alessandro Maresca parla della Marcia di Pasqua. Mancano poche ore alla marcia di Pasqua organizzata dal Partito Radicale per l’amnistia e l’indulto, e sono state tante le adesioni all’iniziativa. Tra queste spicca quella dell’avvocato Alessandro Maresca, che ha rilasciato un’intervista a Radio Radicale. Non è la prima volta che Maresca aderisca ad una marcia per l’amnistia: già l’anno scorso, ricorda, vi ha partecipato, e sottolinea il clima di grande gioia ma allo stesso tempo di grande presenza: “Abbiamo cercato con la presenza fisica di ricordare, girando per la città di Roma, l’importanza di quello che veniva da noi manifestato, sicuramente l’amnistia, l’indulto, la riforma della giustizia in generale sono elementi di grande importanza e non possiamo continuare a vivere, a lavorare e a difendere in una situazione dove i Governi che si sono succeduti nel tempo (non solo l’ultimo Governo o quello di Renzi ma un po’ tutti i Governi) vanno a modificare parzialmente e sempre con riforme peggiorative delle situazioni sulla base di “mal di pancia” della popolazione”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 15 aprile 2016: la realtà dei laboratori artigianali nelle carceri.

Una grave carenza delle carceri è la mancanza di progetti di formazione, progetti lavorativi e di laboratori. Tuttavia, ci sono delle piccole realtà in cui queste attività vengono realizzate con successo. È la legge (la L. 354 del 1975) che prevede, all’interno del percorso di riabilitazione, il coinvolgimento dei detenuti nei laboratori artigianali. In molti istituti vengono realizzati i prodotti più diversi: caffè, panel dolci, birra, prodotti di sartoria. I detenuti che lavorano vengono remunerati, ed hanno quindi possibilità di svolgere appieno un percorso riabilitativo. Come riporta Il Dubbio, alcuni studi dimostrano che il rischio di recidiva si abbassa se i detenuti intraprendono un percorso di lavorativo all’interno delle carceri. La possibilità di intraprendere questo percorso, però, non è data in tutti gli Istituti penitenziari italiani: secondo alcuni dati al 31 dicembre 2016 del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, risulta che la percentuale dei detenuti lavoranti non supera il 30 per cento dei reclusi presenti.