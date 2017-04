Anticipazioni Beautiful, tutte le trame delle puntate della settimana del 18, 19, 20, 21 e 22 aprile 2017 – «A un passo dalla tragedia!» Attraverso le anticipazioni della nuova settimana di puntate di Beautiful, vediamo come il complotto contro Eric porta tutta la famiglia ai confini della tragedia. Il patriarca giace in un letto di ospedale, colto da una emorragia cerebrale dovuta alle forti emozioni negative causategli dalla sorda opposizione della famiglia, in primo luogo di Ridge e Steffy, alle sue nozze con Quinn.

Anticipazioni Beautiful, tutte le trame delle puntate della settimana del 18, 19, 20, 21 e 22 aprile 2017 – «La dedizione di Quinn»

Secondo le anticipazioni di Beautiful, sensi di colpa e reciproche accuse si scatenano tra i familiari. Quinn, senza badare ad altro, rimane giorno e notte al capezzale di suo marito. Il patriarca tarda a riprendere conoscenza. incurante della dedizione verso Eric mostrata dalla Fuller, Steffy si scaglia contro la suocera, accusandola di essere lei la vera responsabile di quanto accaduto! Invece Pam rimpiange amaramente e si dispera di averlo lasciato solo il giorno del matrimonio.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate della settimana del 18, 19, 20, 21 e 22 aprile 2017 – «Le carte false…»

Stando alle anticipazioni di Beautiful, alla fine Eric mostrerà qualche segno di risveglio dal coma. Frattanto c’è un colpo di scena: sfogliando le carte del suo matrimonio, Steffy scopre che il certificato è privo di firma, e che di conseguenza le nozze non sono valide!