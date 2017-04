Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate di sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 aprile 2017 – «La vera storia di Hernando Dos Casas» – Abbiamo visto attraverso le anticipazioni de Il Segreto come finalmente don Hernando abbia deciso di lasciarsi andare alle confidenze con le sua fidata domestica Rogelia, e le abbia narrato la storia della sua vita. Abbiamo anche visto come Hipólito e Onésimo, con una trovata delle loro, abbiano rimediato a un’incresciosa situazione causata dall’articolo di un giornale (una ‘recensione’, diremmo oggi!), che metteva seriamente in discussione le qualità e la reputazione della locanda di Emilia e Alfonso. Ma i guai veri per gli abitanti di Puente Viejo devono ancora arrivare. E saranno terribili.

Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate di sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 aprile 2017 – «Le confidenze di Beatriz»

Secondo le anticipazioni de Il Segreto, Beatriz fa con Matías quel che Hernando ha fatto con Rogelia: si confida. E nel confidarsi racconta al giovane di un suo incubo ricorrente, nel quale vede un uomo misterioso. Nel frattempo Francisca cerca di convincere Severo a prendere precauzioni nei confronti di Dos Casas. E Santacruz – nonostante l’opposizione di Sol, Lucas, Carmelo e, soprattutto, di sua moglie Candela – ritiene di dover dare ascolto alla signora della Villa, e di ripristinare l’alleanza con lei per colpire Hernando. E, tanto per cominciare, decide di denunciarlo. Intanto il tenente Longinos, venuto a Puente Viejo per svolgere indagini sul terrorismo, scompare dalla circolazione. Alfonso e Ramiro cercano di rintracciarlo, ma il militare sembra svanito nel nulla.