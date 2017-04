Anticipazioni Una vita – Acacias 38, tutte le trame delle puntate della settimana del 18, 19, 20, 21 e 22 aprile 2017 – «Rosina e Leonor sul lastrico!» Attraverso le anticipazioni della nuova settimana di puntate di Una vita – Acacias 38, vediamo come Felipe confidi a Celia che Rosina e Leonor sono completamente sul lastrico. Il buon Maximiliano, infatti, tanto generoso con gli altri quanto ingenuo nel badare ai fatti propri, aveva a suo tempo investito tutti i suoi risparmi in un terreno del tutto privo di valore!

Anticipazioni Una vita – Acacias 38, puntate settimana del 18, 19, 20, 21 e 22 aprile 2017 – «Le indagini di Mauro»

Frattanto come abbiamo anche già visto dalle precedenti anticipazioni di Una vita – Acacias 38, continuano le indagini di Mauro per risalire agli autori del vile e tragico attentato portato a segno dai terroristi durante il matrimonio di Trini e Ramón. Ricostruitane la dinamica, ora San Emeterio sta concentrando le sue indagini tra le domestiche della soffitta, convinto com’è che una di loro abbia portato la bomba nella chiesa.

Anticipazioni Una vita – Acacias 38, trame delle puntate settimana del 18, 19, 20, 21 e 22 aprile 2017 – «Fabiana, inascoltata spia…»

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, intanto, Fabiana origlia una conversazione fra Mauro e Teresa, e intuisce che fra i due sta correndo qualche cosa. E intuisce bene, perché il detective e la maestrina si sono giurati in segreto eterno amore, decisi a portare avanti – oltre alle comuni indagini sul passato di Cayetana – la loro relazione, a dispetto di qualsiasi formalismo o convenzione sociale. La domestica cerca di mettere sull’avviso sua figlia, ma la Sotelo ormai nutre nei confronti della Sierra una totale fiducia, dal momento che durante l’attentato le ha salvato la vita rischiando la propria! Perciò zittisce ripetutamente la sua madre naturale, per la gioia diabolica di Úrsula, che capisce così che la sua maligna influenza su Cayetana non è venuta meno, nonostante le rivelazioni sulla maternità della sua signora…