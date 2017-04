Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, le anticipazioni e le news di sabato 15 aprile 2017. Anche questa sera, sabato 15 aprile 2017, dalle 20:35 su Rai1, Milly Carlucci dà il via al suo seguitissimo varietà. Le anticipazioni e le news di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 annunciano che siamo arrivati alla puntata numero otto, durante la quale sapremo quali coppie di ballerini conquisteranno la semifinale e quale formazione, tra quelle eliminate, potrà essere ripescata e così ritornare in gioco. Tra gli spazi più attesi, Ballando con te – il torneo riservato ai ‘non vip’, alla gente comune – e Ballerino per una notte. Chi sarà il Ballerino per una notte di questa sera? Vediamolo attraverso le anticipazioni.

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, le anticipazioni e le news di sabato 15 aprile 2017 – «Claudio Lippi l’ospite d’onore della puntata!»

Ebbene, secondo le ultime anticipazioni e news di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, l’ospite d’onore dell’ottava puntata sarà Claudio Lippi. Il cantante e conduttore televisivo è infatti per questa sera il ‘ballerino per una notte’. Lippi è sicuramente una presenza molto gradita dal pubblico della nostra televisione, dal momento che in numerose trasmissioni andate in onda proprio sul primo canale Rai nel recente passato, ha avuto un ruolo da protagonista