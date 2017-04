Ballando con le stelle 2017: le rivelazioni di Martina Stella. Martina Stella è di sicuro una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di ‘Ballando con le Stelle‘. A Vanity Fair si è raccontata, ed ha parlato anche di sua figlia Ginevra: “Le ho mostrato qualche spezzone sul web. Ginevra è la mia fan più complice, quando faccio le prove a casa si esercita con me e vuole fare le riprese con il telefonino! E poi, è molto incuriosita dal mio severo maestro Samuel Peron. Per lei è una novità vedere la mamma sgridata da qualcuno”, ha rivelato.

Martina ha raccontato del matrimonio con Andrea Manfredonia, che ha rafforzato il rapporto tra loro: “Sì, molto. Per prepararci abbiamo intrapreso insieme un lungo e profondo percorso spirituale che ci ha arricchito e avvicinato ulteriormente”. E tra non molto potrebbe arrivare anche un bambino: “Certo, vorremmo un figlio insieme. Io però preferirei che non arrivasse subito per non turbare la serenità di Ginevra”. Lui è d’accordo? “Sì, Andrea è un uomo sensibile, razionale e intelligente che è entrato nella nostra vita con delicatezza e che capisce perfettamente la situazione”.

Ballando con le stelle 2017: le rivelazioni di Martina Stella a Vanity Fair…

Infine la Stella ha rivelato che essere diventata mamma ha cambiato anche il rapporto con suo padre, che per lungo tempo è stato una figura distante.”Per fortuna, sì! Da quando sono diventata mamma le cose tra noi sono cambiate: io sono maturata, lui è invecchiato. E si è dimostrato un nonno fantastico. Nonostante non sia ancora in pensione, quando lavoro viene a Roma spesso per il weekend per stare con Ginevra e farle sentire meno la mia mancanza”, ha rivelato.