Amici 2017: l’eliminato della quarta puntata del serale di Amici. Sabato 15 Aprile 2017 in prima serata su canale cinque andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici. Come di consueto si svolgerà la sfida a squadre ma chi è stato eliminato al termine della quarta puntata di Amici 2017? Le anticipazioni rivelano che sabato 15 aprile saranno proprio i bianchi ad avere la peggio e questa settimana assisteremo all’eliminazione definitiva del ballerino Oliviero. Salvo, invece, il cantante Mike Bird, sebbene la stragrande maggioranza del pubblico di Amici voleva la sua eliminazione. La squadra dei blu vince quindi entrambe le sfide, così uno tra i bianchi Oliviero Bifulco e Sebastian Melo Taveira uscirà dalla scuola. Morgan, insieme ai professori Boosta e Alessandra Celentano, decide di salvare Sebastian. Il quarto eliminato, quindi, è Oliviero Bifulco.

Amici 2017: dopo l’eliminazione di Oliviero le squadre sono di nuovo in parità.

Una quarta serata che, stando agli spoiler, che sono trapelati sul web e sui social subito dopo la fine della registrazione ufficiale, è stata decisamente molto movimentate e ricca di colpi di scena che renderanno la gara decisamente più pepata. Questa settimana ad avere la peggio è stato, dunque, un concorrente della squadra bianca di Morgan, ma a differenza di quanto era emerso sul web poco prima dell’inizio della registrazione, non abbiamo assistito all’uscita di Mike Bird bensì all’eliminazione del ballerino Oliviero. E così con l’eliminazione di Oliviero la gara tra bianchi e blu torna ad essere pari: fuori due concorrenti sia per il tema di Morgan che per quello di Elisa.