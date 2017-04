Raz Degan: le rivelazioni dopo la vittoria all’Isola dei Famosi 2017. La vittoria all’Isola dei Famosi è andata a Raz Degan, il quale ha parlato della sua vita e della sua esperienza all’Isola dei Famosi 2017 con ‘Il Corriere della Sera’. Innanzitutto il rapporto con gli altri naufraghi, non proprio dei migliori: “I veri squali non erano in acqua ma sulla spiaggia. Ero più in sintonia con i paguri, le onde, il vento, le palme, il canto degli uccelli piuttosto che con loro e le loro chiacchiere banali e noiose”.

Raz Degan si racconta dopo la vittoria all’Isola dei Famosi 2017.

Poi un ringraziamento per i telespettatori, che lo hanno fatto vincere con un consenso quasi unanime, cosa che lui proprio non si aspettava. “No, per me è stato un regalo caduto dal cielo. La gente è riuscita a percepire il richiamo della natura nei miei confronti, il mio urlo pacato. Mi fa molto piacere, sono grato”, ha detto. La sua vita rimarrà lontano dai riflettori. “In generale mi trovo molto bene nel trullo dove vivo, un po’ fuori dal tempo, il telefono che non prende…”, ha confessato.

Degan ha parlato anche della scelta di devolvere il premio della vittoria ai bambini siriani: “Questo perché siamo tutti esseri umani, ho fiducia in questo. Sono israeliano ma non ne faccio una questione di razza, religione, di uomo o donna. Credo nella persona e nella possibilità di costruire un mondo migliore”.