Governance dell’Inps: nuovo incontro tra Governo e sindacati sulle pensioni. Al termine dell’incontro che si è tenuto lo scorso 13 aprile tra l’esecutivo e le parti sociali sulla governance dell’Inps, Maurizio Petriccioli, segretario confederale della Cisl ha commentato:”Per la Cisl c’è l’esigenza di una governance degli enti di previdenza e di assistenza che si concretizzi attraverso un modello duale e con un bilanciamento concreto dei ruoli tra la gestione e l’indirizzo controllo che devono rimane distinti”.

Per Petriccioli:”Occorre altresì mantenere come organi il Presidente e l’eventuale Cda, il Direttore Generale, il comitato di indirizzo e vigilanza ed il collegio dei revisori dei conti. Rispetto all’attuale assetto, quindi, diventa indispensabile il superamento del ruolo monocratico del Presidente e la restituzione di una effettività del ruolo di indirizzo e dell’ esercizio del controllo al quale devono essere abbinati opportuni strumenti sanzionatori. Infine, per restituire una maggiore vicinanza degli enti ai cittadini, alle imprese ed al territorio, è necessario ridisegnare le funzioni dei comitati regionali e territoriali che potrebbero svolgere un ruolo pro-attivo anche nella direzione della riduzione del contenzioso e di monitoraggio dei diversi bisogni dei cittadini e delle imprese, in relazione ai differenti territori”.

“Esprimiamo un giudizio positivo sull’avvio del confronto sulla riforma della governance dell’Inps, e apprezziamo la volontà del Governo di favorire un intervento in materia entro fine legislatura. Attendiamo, però, che l’esecutivo ci presenti la sua proposta”. Così il segretario confederale Roberto Ghiselli al termine dell’incontro al ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

“Nel merito” ha affermato Ghiselli, “abbiamo sottolineato l’importanza di un riequilibrio delle funzioni tra gli organi dell’Istituto, che deve valorizzare il ruolo di indirizzo e controllo del Civ, strumento di partecipazione di lavoratori e imprese. Abbiamo ribadito la necessità di distinguere tale funzione dalla gestione”.

Per il segretario confederale “intervenire sulla governance dell’Inps è il primo passo di un percorso che dovrebbe consentire di mettere mano alle molteplici criticità esistenti nella gestione dell’Istituto, che riguardano i servizi agli utenti, la funzionalità della struttura organizzativa, la gestione del personale e la partita legata alla gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie”.

Domenico Proietti, segretario confederale della Uil ha aggiunto: “È importante che finalmente il Governo abbia avviato un confronto sulla riforma della Governance dell’Inps e dell’Inail. Per la Uil l’obiettivo è quello di creare Enti efficienti, efficaci e partecipati”.

Il sindacato ha ribadito la propria proposta di un sistema realmente duale con un organo di gestione e un CIV composto dai rappresentanti delle parti sociali, con reali poteri di indirizzo e controllo e con l’esclusiva di approvare il bilancio dell’Istituto. Per Proietti:”È necessario che il Governo, a conclusione del confronto con le parti sociali, presenti una proposta di Legge da approvare in tempi rapidi”.

Pensioni anticipate ed Ape, le novità dopo l’incontro tra Governo e sindacati.

Non solo Inps, ma anche pensioni nel corso dell’incontro tra l’esecutivo e le parti sociali. “La riunione è stata utile”, ha sottolineato Petriccioli, anche per manifestare ai rappresentanti del Governo l’urgenza della uscita dei decreti relativi al lavoro precoce, all’ Ape sociale ed al prestito pensionistico di mercato, evitando ritardi che finirebbero per penalizzare l’intesa del settembre scorso, mettendo a rischio la flessibilizzazione dell’ uscita dal mercato del lavoro attesa dai lavoratori più deboli”. “Il Governo ha confermato di avere inserito nel decreto legislativo enti locali la franchigia di lavoro effettivo per 6 anni su 7 utile per usufruire dei benefici previsti per il lavoro gravoso sia nella misura dell’Ape sociale sia per i lavoratori precoci”, ha concluso Petriccioli.