Serie A, tutte le partite della 32ª giornata: la diretta live e la classifica aggiornata. Oggi, sabato 15 aprile 2017, la Serie A torna in campo per il 32° turno di campionato. Le partite si giocheranno tutte di sabato, per non coincidere con la domenica di Pasqua. Alle 12:30 va in scena il derby di Milano, il primo delle due nuove gestioni cinesi di Inter e Milan. Questa settimana si è concluso positivamente il closing che ha concretizzato la cessione della società rossonera al gruppo cinese di Li Yonghong. Si chiude l’era Berlusconi che ha conquistato 29 trofei in 31 anni. Marco Fassone è ufficialmente il nuovo Amministratore Delegato, al posto di Adriano Galliani.

Serie A, tutte le partite della 32ª giornata: la diretta live e la classifica aggiornata.

Joao Mario è favorito su Banega. Mati Fernandez dovrebbe partire titolare. Alle 15:00 si giocano sette partite: Pescara-Juventus, Roma-Atalanta, Palermo-Bologna, Torino-Crotone, Genoa-Lazio, Fiorentina-Empoli, Cagliari-Chievo. Lemina è favorito su Caudrado nel ruolo di esterno destro. Benali è stato colpito da un attacco influenzale e al suo posto giocherà Brugman. L’Atalanta farà a meno di Gomez (squalificato) e al suo posto giocherà D’Alessandro. La Roma non avrà De Rossi e Emerson, fermati da piccoli problemi fisici. Alle 18:00 si gioca Sassuolo-Sampdoria.

Alle 20:45 il Napoli affronta l’Udinese al San Paolo nel posticipo della 32ª giornata. Questa è la classifica aggiornata: Juventus 77, Roma 71, Napoli 67, Lazio 60, Atalanta 58, Milan 57, Inter 55, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 41, Chievo 38, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 20, Palermo 15, Pescara 12. Diretta TV: Sky Sport trasmetterà tutte le partite; Premium Sport trasmetterà tutte le partite, ad eccezione di Cagliari-Chievo, Sassuolo-Sampdoria, Palermo-Bologna e Torino-Crotone.