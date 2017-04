Tagli capelli primavera/estate 2017. La primavera è arrivata e manca qualche mese all’arrivo dell’estate, che porta come sempre novità in fatto di tendenze capelli, sia per quanto riguarda i capelli che per quanto riguarda abiti ed accessori. Vediamo quali sono le altre tendenze capelli per quanto riguarda la prossima primavera estate 2017…

Tagli di capelli medi estate 2017, il medium bob.

I tagli di capelli medi sono davvero cool in questa primavera estate 2017 e possono essere declinati in tante versioni differenti, dal liscio al riccio. Tra le tendenze capelli più gettonate è il medium bob, molto molto apprezzato dalle star nella stagione appena passata, e la sua lunghezza appena sulle spalle lo rende un taglio di capelli adatto praticamente ad ogni tipologia di donna. Pratico ed estremamente femminile, ancora più glamour con una frangia asimmetrica o sfilzata.

Tagli di capelli estate 2017: il blund cut e il long bob.

Nel caso in cui vogliamo dare un taglio ai nostri capelli senza però osare troppo, un blunt cut o un long bob sono la scelta più giusta. Entrambi possono essere portati in liscio o in riccio e possono essere impreziositi da un ciuffo o da una frangia. La peculiarità del blunt cut è la linea netta di taglio, mentre nel long bob le scalature, anche evidenti, sono ben accette, come del resto sui capelli lunghi le scalature sono in primo piano, così da movimentare il nostro look senza rischiare l’effetto salice piangente. I bob, nelle loro diverse declinazioni, quindi, restano tra i tagli di capelli per l’estate 2017, in particolare nella versione scalata e voluminosa dal piglio deciso, con riga laterale!

Tagli corti, pixie, boyish cut per l’estate 2017!

Il taglio di capelli corto, bob o pixie che sia, sarà uno dei must della prossima estate 2017. Impazzano le nuove declinazioni sia dei caschetti che dei tagli più corti. Oltre ai tagli di capelli corti pixie, più voluminosi e con ciuffo vedremo anche moltissimi boyish cut con sottofrange che incorniciano il taglio degli occhi e rasature più morbide che assecondano le forme.

Capelli estate 2017: i colori più belli da sfoggiare!

Tra i colori di capelli più belli dell’estate 2017 si sono i castani , nelle sfumature del caramello e del cioccolato. I biondi sono super intensi ed incontrano anche le sfumature del rosa e del pesca, ma il biondo il ghiaccio ed il platino rimangono due colorazioni molto gettonate per l’estate 2017!

