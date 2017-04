Traffico, Pasqua e Pasquetta 2017: gli aggiornamenti sulla viabilità di strade e autostrade. È previsto un weekend pasquale di traffico intenso su tutta la rete autostradale italiana. In particolare oggi, sabato 15 aprile 2017, sono previste lunghe code in autostrada a causa del gran numero di italiani che hanno deciso di partire per le vacanze di Pasqua e Pasquetta. Per questa mattina è prevista una situazione da “bollino rosso” in particolare in questi tratti: sull’A1 Milano-Napoli ci saranno possibili ingorghi nelle corsie di uscita da Milano, Bologna, Roma e Napoli; sull’A14 Bologna-Taranto, code in particolare nelle zone di Pescara e Bologna; sull’A4 Torino-Trieste si prevede un traffico intenso nel tratto Milano-Venezia per il tratto in direzione Lago di Garda.

Anche sull’A22 del Brennero sono previste code e sull’ A7 Milano-Genova il traffico sarà intenso per tutto il weekend, incluso il giorno di Pasquetta, lunedì 17 aprile 2017. Sarà importante mettersi in macchina ad un orario in cui il traffico non è eccessivamente intenso, tenendo sotto controllo gli aggiornamenti in tempo reale con l’App di Autostratade “My Way”. Anche Sky TG 24 e Isoradio forniranno continui aggiornamenti sulla viabilità. L’Anas ha deciso di introdurre limitazioni per i mezzi pesanti che superano le 7,5 tonnellate.

Essi non potranno così circolare nei seguenti orari: da venerdì 14 aprile alle ore 14 fino alle 22; dalle ore 9 di sabato 15 aprile fino alle 16; dalle ore 9 alle 22 di domenica 16 aprile e lunedì 17. Durante la notte invece potranno circolare liberamente. L’Anas sconsiglia quindi di partire negli orari di punta, evitando così di intasare eccessivamente i tratti più “caldi”. È sconsigliato in particolare partire sabato in tarda mattina e rientrare nei momenti di punta, previsti per il pomeriggio di lunedì 17 e la mattina di martedì 18.