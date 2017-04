Verissimo ultimissime news sabato 15 aprile 2017 – Alvaro Morte – interprete ne Il Segreto di Luca Moliner – è ospite della puntata di sabato 15 aprile 2017 – «Arrivano i ‘naufraghi’ dall’Isola e gli ospiti da… Il Segreto!» – Anche questo sabato pomeriggio ricco parterre di ospiti per il rotocalco di Silvia Toffanin! Oggi – come mostrano le news e le anticipazioni di Verissimo – protagonisti del talk show saranno i ‘reduci’ dell’Isola dei famosi 2017, con alla testa il personaggio che ha stravinto l’edizione di quest’anno, Raz Degan!

Verissimo anticipazioni e news: Alvaro Morte de il Segreto nella puntata di sabato 15 aprile 2017 – «‘Un medico di campagna’…»

Puntata speciale quella che annunciano per oggi le anticipazioni e news di Verissimo, che dà anche la misura del peso che il salotto di Silvia Toffanin ha raggiunto nella programmazione del Biscione, al punto che quest’anno Verissimo assorbe in sé la puntata speciale del dopo Isola! Ma non dimentichiamoci che per una puntata speciale, c’è anche un ospite speciale che, come ogni sabato pomeriggio, entra in studio prima di tutti, proveniente direttamente dalla Spagna per l’intervista in esclusiva con la Toffanin: è l’ospite de Il Segreto, che questa sera è il bravissimo attore iberico Alvaro Morte! Alvaro ricopre nella saga di Puente Viejo l’importantissimo ruolo del dottore del villaggio, Lucas Moliner, da poco tempo marito della bellissima Sol Santacruz, sorella di Severo, che è riuscito a sposare dopo un ardua lotta per strapparla al farabutto che l’aveva sfruttata per tanti anni. Lucas – Alvaro ci dà le anticipazioni sul futuro e sulle vicissitudini del suo personaggio e – per quanto abbiamo visto nelle anticipazioni delle puntate spagnole di El Secreto de Puente Viejo – non saranno tutte note liete, anzi…