Verissimo ultimissime news sabato 15 aprile 2017 – Raz degan – trionfatore de l’Isola dei famosi – è l’ospite d’onore della puntata di sabato 15 aprile 2017 – «La reunion dei ‘naufraghi’ dell’Isola» – Le news e le anticipazioni di Verissimo mostrano che la ‘reunion’ di tutti i naufraghi dell’edizione appena terminata de L’Isola dei Famosi è al centro dei riflettori della puntata speciale di sabato 15 aprile di Verissimo, condotto dalla deliziosa e bravissima Silvia Toffanin. Secondo le news di Verissimo il posto d’onore, è spettato, naturalmente, a Raz Degan per la sua prima intervista da vincitore del reality, e per una specie di uno contro tutti nei confronti degli altri naufraghi, con tanti nodi che vengono al pettine. Sono venuti a raccontare le emozioni, gli aneddoti e le curiosità poco note sulla loro vita in Honduras il secondo classificato Simone Susinna con i finalisti, Eva Grimaldi, Nancy Coppola e Malena. Ci sono anche Samantha De Grenet, Giulio Base, Moreno, Dayane Mello, Nathaly Caldonazzo, Giacomo Urtis e Giulia Calcaterra. E, ‘last but not least’, è venuto a Verissimo anche l’inviato del reality Stefano Bettarini.

Raz: «Con Paola Barale una boccata d’aria pura: grazie, bionda!» – Verissimo ultimissime news sabato 15 aprile 2017

«La notte passata con Paola sull’isola è stata una boccata d’aria sana, prima stavo un po’ in apnea», ha detto a Silvia Toffanin, Raz Degan parlando della visita sull’isola della sua ex compagna Paola Barale: «Mi sono trovato in una dinamica inaspettata, dovevo aggiustare il tiro e non avevo confronti con l’esterno. Quando è arrivata Paola mi ha dato la conferma che non stavo sbagliando, lei sapeva realmente come stavo». E soggiunge: «Ringrazio la bionda con tutto l’affetto del mondo, alla quale va in gran parte il merito di questa esperienza».

Raz agli altri naufraghi: «Eravate duri da digerire, ma ogni vostro insulto mi ha rafforzato: da casa avrei fatto il tifo per il paguro!»

E agli altri naufraghi ha spiegato: «Non eravate facili da digerire, io ero uno ma voi eravate in tanti. Ogni vostro insulto mi ha reso più forte. All’inizio del percorso ho cercato di condividere con voi tutto, insegnarvi a pescare, costruire un riparo, scaldarvi, ma mi sono sentito sputato via dal gruppo in maniera clamorosa e me ne sono andato via, preferendo la mia integrità. Inizialmente io posso passare per marziano, ma i marziani eravate voi. Il mio rimpianto – aggiunge scherzando – è stato quello di non avervi legato a un albero. Da casa avrei fatto il tifo per il paguro».