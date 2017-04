Amici 2017 Ed. 16 quinto serale ultime news, l’arrivo di Emma Marrone. Ieri è andato in onda il quarto serale di Amici 2017 Ed. 17, mentre stasera verrà registrato il quinto, che andrà in onda sabato prossimo, 22 aprile 2017. Eliminato del quarto serale è stato il ballerino Oliviero. Intanto, dopo l’uscita dal talent di Morgan, il nuovo serale di Amici 2017 Ed. 16 di stasera vedrà l’ingresso del nuovo coach dei Bianchi, la cantante Emma Marrone. Tra pochissime ore scopriremo chi saranno gli ospiti e l’eliminato del quinto serale di Amici 2017 Ed. 16.

Amici 2017 Ed. 16 quinto serale ultime news, ospiti, eliminato e anticipazioni.

Dopo la fine del programma, i Bianchi conoscono il loro nuovo direttore artistico: è Emma. Emma entra nella casetta bianca per il primo discorso con i ragazzi: “La situazione è delicata, non complicata, delicata. Il programma me l’ha chiesto, voi l’avete chiesto. Di solito non torno sulle mie decisioni, ma in questo caso serviva il mio intervento perché sono una persona rodata su Amici, ho già ricoperto questo ruolo. La mia posizione non è facile, non voglio entrare nel merito, cerchiamo insieme di preparare la prossima puntata e vediamo se posso fare bene per voi e con voi”.

