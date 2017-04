Amici 2017, il racconto, le emozioni del quarto serale del 15 aprile 2017 e nuovo coach dei Bianchi

Amici 2017 Ed. 16, il racconto della quarta serata del 15 aprile 2017: le sfide tra le squadre Bianche e Blu. Si è conclusa ieri la quarta puntata serale di Amici 2017 Ed. 16 con tantissime emozioni: ieri, infatti, abbiamo assistito a quanto letto grazie alle anticipazioni sul web, cioè all’addio di Morgan ad Amici. Il quarto serale inizia con Maria De Filippi che presenta il giudice Emma Marrone, e dà il via al giochino del “chi inizierà” che porta a decidere chi inizierà per primo ad esibirsi: la prima esibizione è dei Bianchi. Morgan schiera Sebastian nel ballo con ospite, e Andreas danza mentre i ragazzi de Il Volo cantano “My way”. Morgan spegne Ermal Meta, Liotti vota per Andreas, Eleonora Abbagnato per Sebastian, Ambra per Andreas. Il punto va ai Blu.

Amici 2017 Ed. 16, il racconto della quarta serata del 15 aprile 2017: ecco cos’è successo tra Morgan ed i ragazzi.

Ed ecco che arriva il momento della miccia che ha provocato la guerra: c’è un’accesa discussione tra Morgan e Mike Bird. La causa della discussione è l’assegnazione di alcuni brani da parte del coach della squadra Bianca. Viene mostrato un filmato in cui Mike chiede più volte a Morgan di potersi esibire proponendo il suo inedito, ma il coach ha chiesto una cover di Days of Pearly Spencer. Mike spiega perché vuole cantare solo il suo inedito: “I pezzi assegnati non ci permettono di fare bene”. Morgan si giustifica dicendo che “Non c’è nulla di male a chiedere ad uno studente di studiare”, ma la discussione si allarga e coinvolge anche altre persone. Zerbi dà ragione a Mike, sostenendo che “i brani non devono essere l’esaltazione di un direttore artistico” e a questo punto Morgan lascia lo studio. A sedersi al posto del coach Bianco è Maria De Filippi, che spiega il perché della sua scelta su Morgano come coach della squadra Bianca: “Ho scelto Morgan per la sua preparazione. La situazione che si è creata non mi fa piacere. Considero Morgan una persona che ha delle grosse fragilità ma non per questo va ucciso. Ma capisco che nella squadra Bianca ci sia un problema… Va trovato un sistema… ma non è quello di cacciare chi non va bene”.

Maria esce dal palco e va in cerca di Morgan, ma non è riuscita a convincerlo a tornare a rientrare. Il coach, intanto, sembra averci ripensato. Rientra in studio e schiera Mike con il suo inedito Closer. Per i Blu si esibisce Riccardo, anche lui con un inedito. La prima manche viene vinta dai Blu. A rischio sono Shady, Sebastian e Oliviero. Morgan salva Oliviero, Sebastian è quindi a rischio eliminazione.

Amici 2017 Ed. 16, il racconto della quarta serata del 15 aprile 2017: eliminato Oliviero.

Inizia la seconda manche. Iniziano i Blu. Elisa schiera Federica, Morgan Mike, vincono i Blu. Elisa, poi, schiera Riccardo, Morgan Oliviero, il punto va ai Bianchi. Morgan schiera Shady, Elisa Cosimo; anche la ragazza sembra essere insoddisfatta delle scelte del suo coach… Intanto Elisa schiera Andreas, Morgan Mike. Il punto va ai Blu, che vincono la seconda manche. Oliviero è a rischio, e deve sfidare Sebastian. Dopo le sfide, l’eliminato è Oliviero.

Amici 2017 Ed. 16, il racconto della quarta serata del 15 aprile 2017: Morgan abbandona, Emma Marrone nuovo coach!

I ragazzi della squadra Bianca sono amareggiati dopo la seconda sconfitta consecutiva, ed iniziano a lamentarsi di alcune scelte di Morgan… Ed ecco che i ragazzi chiedono al loro coach un incontro il giorno dopo la registrazione del serale ma… Morgan non si presenta. Ed i ragazzi si lamentano anche delle assenze di Morgan durante le lezioni. Così Mike, Shady e Sebastian, a questo punto, chiedono la sostituzione di Morgan. Maria De Filippi ha proposto ai ragazzi di avere un nuovo coach ma Morgan potrà comunque può continuare a proporre pezzi. Questa proposta, però, non viene accettata dall’ormai ex coach dei Bianchi. S, dunque, un nuovo direttore artistico per la squadra Bianca: la nuova coach è Emma Marrone!