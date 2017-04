Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news al 16 aprile 2017

Amnistia e indulto, le news ad oggi, 16 aprile 2017: il giorno della marcia di Pasqua. Si terrà stamattina la marcia di Pasqua organizzata dal Partito Radicale per l’amnistia e l’indulto. Sono state tantissime le adesioni: oltre ad associazioni, politici, persone conosciute e non, aderiscono alla marcia anche molti religiosi quali Don Sandro Spriano (Cappellano nel carcere di Rebibbia), Padre Franco Incampo (rettore della Chiesa Santa Lucia al Gonfalone di Roma), Don Francesco Tamponi (Cappellano nel carcere di Tempio). Aderisce alla marcia anche Alberto Matano, giornalista rai da qualche mese conduttore del programma “Sono innocente” in cui si parla degli errori giudiziari. Prenderà parte alla marcia il deputato del Partito Democratico Luigi Lacquaniti, che è stato intervistato da Radio Radicale. Il deputato ha spiegato di aver aderito alla marcia per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni di vita all’interno delle carceri. L’istituzione carceraria richiede ambienti salubri e strutture idonee che permettono la funzione di rieducazione del condannato, ma spesso queste condizioni vengono a mancare. Nelle carceri italiane, ha ribadito, le ombre sono maggiori del lati positivi.

A partecipare alla marcia è anche il sottosegretario alle Comunicazioni Vincenzo Vita, che a Radio Radicale ha parlato dei motivi che lo hanno spinto ad aderire alla marcia: l’iniziativa va appoggiata per l’importanza di ciò che significa amnistia e per il tema carcerario. Il deputato PD, capogruppo della Commissione Giustizia della Camera Walter Verini parteciperà alla marcia di Pasqua e a Radio Radicale. Verini ha sottolineato come quello delle carceri sia un argomento poco discusso e poco approfondito. Verini ha spiegato che parteciperà alla marcia di Pasqua per diversi motivi. Tra questi, appare fondamentale parlare di recupero dei carcerati, di speranza per chi ha sbagliato e si trova a dover scontare una pena. Alla marcia ha aderito anche il fondatore dell’associazione antimafia Libera don Luigi Ciotti. “È importante”, ha scritto don Ciotti in una lettera raccogliendo l’invito del Partito Radicale, “tenere alta l’attenzione, e in questo voi siete da sempre un punto di riferimento, su problemi come quelli del carcere e più in generale della giustizia”.

Amnistia e indulto, le news ad oggi, 16 aprile 2017: Rita Bernardini in prima fila per l’amnistia.

La marcia per l’amnistia e l’indulto di oggi, 16 aprile 2017, è la quinta marcia organizzata ad appena cinque mesi dalla quarta marcia, organizzata in concomitanza con il Giubileo dei carcerati voluto da Papa Francesco. La marcia partirà dal carcere di Regina Coeli ed arriverà in Piazza San Pietro, ed i Radicali vogliono trasmettere quello che è stato il messaggio ed il pensiero di Marco Pannella sull’amnistia: questa non è vista come un “gesto di clemenza”, come lo vede il Papa, ma si vuole ripristinare la legalità all’internodelle carceri. A marciare in prima fila ci sarà Rita Bernardini, che a Il Dubbio ha ricordato le precedenti marce per l’amnistia: “Da allora abbiamo avuto la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani che ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione, cioè per trattamenti inumani e degradanti nelle nostre carceri e il messaggio costituzionale, tanto voluto da Marco Pannella, del Presidente della Repubblica Napolitano alle Camere. Abbiamo contribuito in modo determinante a portare a conoscenza di fasce importanti della popolazione il problema delle infami carceri italiane e di una giustizia letteralmente fuorilegge perché non governata nelle sue irragionevoli lentezze e nei suoi macroscopici errori solo sporadicamente risarciti. Piccoli passi sono stati sicuramente fatti e cito ad esempio gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, ma il rischio è che non venga fatto ciò che in uno Stato democratico deve essere obbligato: riportare l’amministrazione della Giustizia e delle carceri nei parametri costituzionali”.