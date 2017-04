Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di domenica 16, lunedì 17 e martedì 18 aprile 2017 – «Uno screzio fra Michael e Natascha» – Secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, William decide di dire la verità su loro padre a Adrian. Tuttavia Susan, la madre dei due ragazzi, preme perché non lo faccia. Durante una cena a casa dei Sonnbichler, alla quale prendono parte anche Clara e il fratello di Adrian, quest’ultimo fa notare alla ragazza che avrebbe commesso un grave errore a lasciare il Fürstenhof. Per Michael, Fabien dovrebbe evitare di frequentate Nils perché è un uomo pericoloso. Natascha si mostra contrariata e lui, infuriato, per la prima volta la tratta come una cattiva matrigna per il ragazzo!

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate di domenica 16, lunedì 17 e martedì 18 aprile 2017 – «Una romantica proposta»

Tuttavia le anticipazioni di Tempesta d’Amore mostrano che Michael e Natascha si riconciliano subito. Intanto Adrian, dopo aver parlato con William, non è più tanto sicuro che Clara abbia investito volontariamente Desirée e per questo va da Sperber per fargli sputare fuori la verità! Grazie ai modi energici dei fratelli Lechner, il furfante ritratta! Alla fine, Adrian decide di riammettere al lavoro la giovane Morgenstern, ma questa, offesa, amareggiata e confusa, rifiuta. Oskar e Tina si riavvicinano. Lui la sorprende con una romantica proposta di matrimonio. Frattanto Nils viene arrestato mentre sta per lasciare la Germania con Charlotte che – esasperata – litiga con Werner! Friedrich e Beatrice, invece, brindano al loro ennesimo successo! Infine Natascha mostra a Michael il primo capitolo della sua autobiografia, ma questa sarà una nuova fonte di discussione…