Eliminato Ballando con le stelle del 15 aprile 2017: ecco i nomi degli eliminati e dei finalisti

Grandi emozioni stasera, 15 aprile 2017, a Ballando con le Stelle 2017 Ed. 12. Questa è stata la serata dei ripescaggi e delle eliminazioni definitive. Già dall’inizio della puntata sapevamo che Alba Parietti, Oney, Fabio Basile e Xenia sono in semifinale, e tra di loro la coppia che riesce ad ottenere 100 punti va direttamente in finale. A rincorrere un posto in semifinale c’erano Anna La Rosa, Anna Galiena, Fausto Leali, Simone Montedoro, Leoni e Giuliana De Sio, ed inoltre al televoto da sabato scorso c’erano Antonio Palmese, Martin Castrogiovanni e Martina Stella. Passa Martina Stella, mentre Antonio Palmese e Martin Castrogiovanni vanno al ripescaggio.

Ballando con le stelle 2017 Ed.12, ecco i nomi degli eliminati e dei finalisti.

La prima sfida è tra Christopher Leoni e Simone Montedoro: vince il Capitano di Don Matteo. La seconda sfida vede in gara Anna La Rosa contro Antonio Palmese, vince quest’ultimo. La terza sfida ha come protagonisti Anna Galiena contro Martin Castrogiovanni. Vince Castrogiovanni. Giuliana De Sio è in sfida con Fausto Leali e vince. A passare alla successiva fase di sfida sono, dunque, Antonio Palmese e Samantha Togni, Simone Montedoro e Alessandra Tripoli, Martin Castorgiovanni e Sara Di Vaira, Giuliana De Sio e Mickael Fonts, mentre sono eliminati definitivamente Fausto Leali, Anna Galiena, Anna La Rosa e Cristopher Leoni. La giuria indica chi vorrebbe in finale, ed assegna il tesoretto: Canino indica Montedoro, Selvaggia: Palmese, Mariotto e Smith Giuliana De Sio. Semifinalista con 118 punti grazie al tesoretto della giuria è Giuliana De Sio! Fabio Basile, intanto, vince un tesoretto di 100 punti ed accede alla finale!

Si riaprono le sfide: Antonio Palmese, Martin Castrogiovanni e Simone Montedoro si esibiscono per accedere alla finale. I concorrenti che vanno in finale sono Simone Montedoro e Antonio Palmese, mentre viene eliminato Martin Castrogiovanni.

Ricapitolando, sono eliminati Fausto Leali, Anna Galiena, Anna La Rosa, Christopher Leoni e Martin Castrogiovanni, mentre sabato prossimo vedremo ancora in gara Simone Montedoro, Antonio Palmese, Giuliana De Sio, Alba Parietti, Oney, Fabio Basile, Martina Stella e Xenia.