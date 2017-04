Papa Francesco, l'Angelus di oggi, domenica 16 aprile 2017

Papa Francesco, attesa per l’Angelus di oggi, domenica 16 aprile 2017, Pasqua di Resurrezione. Papa Francesco celebrerà la Santa Pasqua di Resurrezione in una Roma blindata: dalla giornata di ieri è scattato un piano sicurezza in quanto è aumentata l’allerta terrorismo a causa dei giorni pasquali e dei riti religiosi. In una circolare inviata a prefetti e questori si sollecitano le forze di polizia a prestare una speciale attenzione ai luoghi considerati maggiormente a rischio: il Vaticano, chiese, santuari e simboli della cristianità ma non solo. Misure di sicurezza intensificate sono previste anche per altri luoghi, quali metropolitane, musei,centri commerciali, tribunali, siti turistici.

Papa Francesco, l’Angelus di domenica scorsa, 2 aprile 2017.

Domenica Papa Francesco ha celebrato il rito delle Palme, e ha ricordato l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Il Papa ha parlato dell’inizio del calvario di Cristo, concluso con la crocefissione, e ha rivolto il pensiero a tutti coloro che soffrono: chi ha perso un familiare negli ultimi attentati terroristici, chi ha perso i figli sotto i bombardamenti in Siria, chi ha malattie incurabili.