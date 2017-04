Pensioni anticipate, Ape. Le ultime novità. Emergono ulteriori dettagli sulla misura per le pensioni anticipate con il costo dell’anticipo a carico dello Stato, la cosiddetta Ape sociale. I sindacati si sono mostrati perplessi sulle condizioni d’accesso alla misura, giudicate restrittive in particolar modo per i lavoratori edili, i quali, per la natura stessa dell’attività che svolgono, sono soggetti a lunghi periodi d’inattività. Il requisito di aver svolto, in maniera continuativa, per gli ultimi sei anni l’attività gravosa sembra difficile da conseguire per i lavoratori impiegati in tale comparto.

Pensioni anticipate, Ape sociale: parziale apertura delle maglie dei requisiti.

Le ultime novità sui requisiti d’accesso all’Ape sociale per i lavoratori che svolgono un’attività gravosa ed i precoci sono state fornite da Maurizio Petriccioli, segretario confederale della Cisl, al termine dell’incontro che si è tenuto il 13 aprile scorso tra le parti sociali ed il Governo sulla governance dell’Inps. Petriccioli ha affermato:“Il Governo ha confermato di avere inserito nel decreto legislativo enti locali la franchigia di lavoro effettivo per 6 anni su 7 utile per usufruire dei benefici previsti per il lavoro gravoso sia nella misura dell’Ape sociale sia per i lavoratori precoci”.

In sostanza, sarà consentito l’accesso all’Ape sociale anche ai lavoratori che abbiano svolto un’attività gravosa negli ultimi sei anni, per i quali si è verificata un’interruzione per un periodo di tempo non superiore ai 12 mesi complessivi, se quest’ultima è compensata da un periodo equivalente di lavoro gravoso svolto nel settimo anno antecedente alla richiesta di pensionamento con l’Ape. Non dovrebbero esserci slittamenti per l’entrata in vigore dell’Ape e della misura per le pensioni anticipate dei lavoratori precoci, che resta confermata per il 1° maggio 2017.

Pensioni anticipate, precoci: la manifestazione dell’11 maggio.

Sempre in tema di pensioni e lavoratori precoci, è stata fissata per l’11 maggio a Roma la manifestazione promossa dal gruppo “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”, allo scopo di ottenere “41 anni per tutti per la pensione, flessibilità in uscita slegata da prestiti o mutui, abolizione per i precoci del’aspettativa di vita (al pari degli usuranti) e per tutti un intervallo di rilevazione di almeno 5 anni, revisione del metodo contributivo, separazione della previdenza dall’assistenza”.