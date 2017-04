Tagli di capelli 2017: le ultime tendenze per la primavera/estate 2017. Siamo ormai inoltrati nel pieno della primavera e la bella stagione è ormai alle porte e con cambio di stagione si sa cresce anche il desiderio di cambiare il proprio look e il tutto inizia cambiando il proprio taglio di capelli. E allora bisogna solo scegliere quale sarà il taglio di capelli più indicato tra corti neo-rock, grintosi ma seducenti come Scarlett Johansson, medi romantici, lineari eppure ultra versatili come Emma Stone o lunghi “facili” dal volume naturale. Grinta ma leggerezza. Praticità ma possibilità di cambiare a piacimento. I tagli di capelli della primavera/ estate 2017 coniugano gli opposti.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco i tagli di capelli corti, medi e lunghi.

I tagli di capelli corti del momento puntano su sfilature secche, scalature e frastagliature, ciuffi-frangia asimmetrici, basi rasate su un lato o sul retro (il cosiddetto undercut) che compongono hair look assolutamente leggeri e grintosi, freschi e fuori dagli schemi. Per chi invece non osa rasature e undercut, l’alternativa è “un corto alla maschietta versatile e gentile alla nuca, ma “spumato” in tutte le sue parti.

Parola chiave dei tagli di capelli medi è romanticismo. Stile Emma Stone e il suo medio a onde e lunghezze pari sfoggiato agli Oscar 2017. “I medi del momento hanno lunghezze tagliate a linea retta o stondati, con perimetri definiti, riga al centro, sia con che senza frangia. I tagli di capelli lunghi sono vaporosi, decisi, corposi ma mai ultra definiti nello styling. I tagli di capelli lunghi di stagione sono “naturally sensuali”, a caduta naturale, mai rigida, esaltati da vibranti sfumature di colore.

Tagli di capelli 2017: ecco la gallery dei tagli di capelli corti, medi e lunghi più chic per l... 1 su 37