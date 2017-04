Amici 2017 Ed. 16, le news e le anticipazioni del quinto serale di sabato 22 aprile 2017: il ritorno di Emma Marrone. Si è registrata ieri, durante la giornata di Pasqua, la quinta puntata di Amici 2017 Ed. 16, che andrà in onda sabato prossimo, 22 aprile 2017. Dopo l’addio di Morgan, a capo della squadra Bianca c’è un nuovo coach: si tratta di Emma Marrone, già coach negli anni scorsi. Secondo le anticipazioni ufficiali, Maria De Filippi ha letto in diretta una commovente lettera di ringraziamento ad Emma, definita come persone umile sempre disposta ad aiutare gli altri. Oltre il gradito ritorno di Emma ad Amici, sono tante le sorprese cui assisteremo durante la quinta puntata di Amici 2017. Vediamo cosa accadrà…

Amici 2017 Ed. 16, le news e le anticipazioni del quinto serale di sabato 22 aprile 2017: nessun eliminato per questa settimana.

Per la squadra Bianca questa è stata una settimana molto difficile, a causa del cambio di coach: quanto è successo ha influito sulle prove e sulla preparazione al serale dei ragazzi della squadra e per questo, una volta che durante la puntata a rischio eliminazione sono finiti Thomas e Cosimo, sia Elisa che Emma hanno chiesto a Maria che, per questa puntata, nessuno dei due ragazzi fosse eliminato. La conduttrice ha acconsentito, annunciando, però, che dalla prossima settimana il meccanismo ritorneràa funzionare come sempre e che quindi ci sarà un eliminato…

Amici 2017 Ed. 16, le news e le anticipazioni del quinto serale di sabato 22 aprile 2017: Raz Degan quinto giudice.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Amici 2017 Ed. 16 in onda sabato 22 aprile 2017, atteso quinto giudice sarà Raz Degan, il vincitore di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Ospiti in studio saranno Fiorella Mannoia, i comici Luca e Paolo, The Kolors e Ozark Henry.