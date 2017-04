Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news ad oggi, 17 aprile 2017: il successo della marcia di Pasqua. Si è tenuta ieri, 16 aprile 2017 nella giornata di pasqua, la marcia organizzata dal Partito Radicale per l’amnistia e l’indulto. La manifestazione è partita dal Regina Coeli per arrivare fino a Piazza San Pietro. Con questa marcia, spiegano i Radicali in un comunicato, si vuole “Ribadire la necessità di un’amnistia perché le nostre istituzioni fuoriescano dalla condizione criminale in cui si trovano rispetto alla nostra Costituzione, alla giurisdizione europea, ai diritti umani universalmente riconosciuti e alla coscienza civile del Paese”. Anche il Papa è vicino alla questione dei carcerati: più volte si è recato a far loro visita e più volte ha chiesto che la situazione cambi. Si legge nel comunicato dei Radicali: “Noi ci ritroviamo nelle parole di Papa Francesco anche quando si è pronunciato contro l’ergastolo, definendolo ‘una pena di morte nascosta’ o quando si è espresso contro l’abuso della carcerazione preventiva o dell’isolamento praticato nelle carceri di massima sicurezza. Oltre al Santo Padre, a favore di un provvedimento di amnistia a più riprese si sono espressi rappresentanti di primo piano della Conferenza Episcopale Italiana, di altre realtà del mondo cattolico e di associazioni laiche che da anni si battono per i diritti degli ultimiSono tanti i problemi da risolvere nelle carceri: sovraffollamento, celle insablubri, mancanza di piani di formazione e di reinserimento”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news ad oggi, 17 aprile 2017: il commento di Brando Benifei.

Sono tante le persone che hanno preso parte alla marcia di Pasqua. Brando Benifei, Europarlamentare PD, ha partecipato all’iniziativa e ha scritto un post sulla sua pagina Facebook: “Oggi prima di tornare a casa per passare le festività in famiglia ho voluto partecipare alla annuale Marcia per l’Amnistia a Roma, a cui aderiscono il Partito Radicale Nonviolento transpartito transnazionale, Radicali, Nessuno tocchi Caino, Il Detenugo Ignoto e molte altre associazioni cattoliche e laiche oltre a personalità come Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera Contro le Mafie. È stato un onore incontrare Ilaria Cucchi, che da anni è in lotta per i diritti anche per onorare la memoria e ricordare la storia del fratello con l’Associazione Stefano Cucchi. In questi ultimi anni finalmente è stato fatto molto per la trasparenza delle informazioni sulla situazione penitenziaria e per migliorare sensibilmente le condizioni dei detenuti ma ancora è necessario andare avanti con un impegno comune delle istituzioni.Chiunque di noi può trovarsi privato della libertà, giustamente o ingiustamente; se ciò accade, il rispetto della nostra dignità e dei nostri diritti è la misura della nostra civiltà. Diciamo basta all’amnistia di classe per i ricchi e i potenti, cioè la prescrizione facile per chi ha i soldi per pagare per anni costosi avvocati; ascoltiamo invece proprio oggi le parole del Papa che chiede un provvedimento di clemenza per ripristinare il diritto e la dignità di tutti, per arrivare davvero alla certezza della pena e alla sicurezza nel rispetto della nostra Costituzione”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news ad oggi, 17 aprile 2017: il commento di Maurizio Turco.

Maurizio Turco del Coordinamento della Presidenza del Partito Radicale ha rilasciato un’intervista a Radio Radicale in cui ha fatto un bilancio dela giornata di Pasqua in cui si è svolta la quinta marcia per l’amnistia, per la giustizia, per lo stato di diritto. Turco spiega che i problemi per cui è stata organizzata la marcia sono scomparsi dalle agende di tutti i partiti politici. “È assurdo andare in Piazza San Pietro a chiedere l’amnistia ma l’unica interlocuzione politica che ci è rimasta perché dalle altre parti si continua a prendere e a progettare nuove misure che sono solamente dei tamponi nei confronti solamente del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e della Corte europea dei diritti dell’uiomo che continua a condannare l’Italia.