Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 aprile 2017 – «Un sorriso e un’ombra» – Un lieto evento si appresta a rallegrare i martoriati orizzonti di Puente Viejo. Infatti le anticipazioni de Il Segreto annunciano un felice annuncio: Sol e Lucas rientrano dal loro viaggio con la nuova che la Santacruz è incinta. Tutti gioiscono, soprattutto Severo, che subito organizza una festa in onore della sorella e del bimbo in arrivo, mentre in Candela – che pur si rallegra per la sua carissima cognata e amica – spunta un’ombra di tristezza, perché ancora non riesce ad avere figli. E a proposito d’ombre, c’è da dire che Severo proprio non riesce a passar sopra a quanto gli ha fatto Hernando, e dobbiamo aspettarci un duro scontro tra i due.

Anticipazioni Il Segreto, trame delle puntate di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 aprile 2017 – «Puente Viejo invaso dai militari!»

Nel frattempo scopriamo attraverso le anticipazioni de Il Segreto che il tentativo di Hipólito e Onésimo di rendere onore a Ramiro per aver impedito l’attacco terroristico, non ottiene il suo scopo. La campagna denigratoria contro la locanda degli Ulloa e Castañeda – descritta come un covo di terroristi da un quotidiano locale, continua ad avere i suoi effetti e il locale rimane deserto! Intanto arrivano in forze i soldati agli ordini di Garrigues per rastrellare il paese…