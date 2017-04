Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 aprile 2017 – «L’amaro in bocca» – Ritorniamo con le nostre anticipazioni di Tempsta d’Amore alle evoluzioni del rapporto tra Clara e Adrian dopo che questi ha appurato la non responsabilità di Clara riguardo l’aborto di Desirée. Il tentativo di Lechner di ristabilire il rapporto fallisce perché la sua precedente presa di posizione sull’incidente della moglie ha lasciato l’amaro in bocca alla Morgenstern, per cui quella è la prova lampante che Adrian non si è mai veramente fidato di lei.

Anticipazioni Tempesta d’Amore lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 aprile 2017 – «Lavaggio del cervello per Clara o per Adrian?»

Del resto le parole usate da Clara hanno una strana somiglianza con quelle dette da William. Di conseguenza le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, mostrano che Adrian si convince che William le abbia fatto una sorta di lavaggio del lavaggio del cervello. Ed ecco, dopo quello dell’onorabilità di loro padre, farsi strada un nuovo motivo di conflitto tra i fratelli Lechner! Perché in effetti William non avrà nessuna difficoltà a replicare a Adrian che se c’è qualcuno che ha subito un lavaggio del cervello, questi è proprio lui, che si lascia manipolare, a ogni piè sospinto in ogni modo, dalla moglie Desirée…