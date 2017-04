Pensioni anticipate, Ape sociale. L’entrata in vigore dell’Ape è fissata per il 1° maggio 2017, ma per Morena Piccinini, presidente Inca, “non sarà una passeggiata né per i lavoratori né per il patronato”. La misura per le pensioni anticipate con l’onere a carico dello Stato necessiterà, per Piccinini, di “complesse operazioni di verifica individuale dei requisiti richiesti, ma soprattutto con i tempi contingentati per la presentazione delle domande, imposti dalla norma”. Sarà possibile, infatti, presentare le istanze d’accesso entro e non oltre il 30 giugno.

Pensioni anticipate, Ape sociale. L’analisi di Piccinini (Inca).

Morena Piccinini sottolinea che ci sono solo due mesi di tempo, quindi, per fare tutte le verifiche sulle posizioni assicurative individuali, per completare l’iter procedurale e per ottenere, infine, la certificazione del diritto da parte di Inps, al quale è delegato il compito anche di controllare che la spesa complessiva non superi lo stanziamento di 300 milioni di euro, previsto nella legge di Bilancio per il 2017. Solo quando saranno resi noti i risultati del monitoraggio e se rimarranno risorse non utilizzate, l’Inps potrebbe esaminare le domande presentate successivamente al 30 giugno e fino al mese di novembre.

Pensioni anticipate, Ape agevolata. I beneficiari della misura.

Potranno accedere all’Ape agevolata per andare in pensione anticipatamente i lavoratori che hanno compiuto 63 anni entro il 2017 e che rientrano in alcune categorie selezionate. Il primo gruppo comprende: disoccupati senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi coniuge, genitore o figlio/a conviventi in condizione di handicap grave e gli invalidi civili, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Per tale gruppo di lavoratori, per accedere alla misura per le pensione anticipate, oltre al requisito anagrafico dei 63 anni, occorrono 30 anni di contributi versati

Il secondo gruppo comprende lavoratori che svolgono attività gravose e pesanti: edili, conduttori di gru, di mezzi pesanti, di convogli ferroviari, personale viaggiante, conciatori di pelli e pellicce, infermieri e ostetriche ospedalieri adibiti a turni, addetti alla cura e assistenza di persone non autosufficienti, insegnanti dei nidi e delle scuole di infanzia, facchini, addetti ai servizi di pulizia e operatori ecologici.

Per tale gruppo di lavoratori, oltre ai 63 anni di età, bisogna aver maturato 36 anni di anzianità contributiva, di cui 6, in via continuativa, in una di queste attività.

“Le specificità sono tali da rendere molto complicata l’operazione” ha osservato la Presidente Inca. “Per questo, abbiamo predisposto una campagna di informazione affinché i lavoratori e le lavoratrici possano rivolgersi fin da subito alle strutture territoriali del nostro patronato, dove operatori e operatrici competenti hanno già tutti gli strumenti per intervenire”, ha precisato.

Pensioni anticipate, precoci.

Anche i lavoratori precoci potranno andare in pensione anticipatamente, se in possesso di 41 anni di contributi e 12 mesi di versamenti prima del compimento del 19esimo anno di età. La domanda d’accesso va presentata entro il 30 giugno. Le istanze presentate dopo tale data saranno esaminate solo nel caso in cui rimarranno risorse disponibili tra quelle stanziate dalla legge di bilancio 2017.