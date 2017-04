Alessia Marcuzzi ultime news. Alessia Marcuzzi, finita l’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi 2017, può finalmente rivelare per quale concorrente tifava. La conduttrice nell’intervista a Tgcom 24, ha svelato che ad affascinarla è stato Raz Degan: “All’inizio tifavo molto per Eva, pensavo che con il suo essere così esplosiva avrebbe potuto vincere. Dalla terza puntata in poi mi sono resa conto che i sorrisi di Raz non avevano eguali. In fondo è stato il naufrago che ha fatto il percorso più coerente all’interno dell’Isola”, ha detto Alessia.

Alessia Marcuzzi fa le sue rivelazioni su Raz Degan dopo la fine dell’Isola dei Famosi 2017!

La Marcuzzi ha molto apprezzato il modo di fare di Raz, nonostante i suoi compagni di avventura lo abbiano aspramente criticato. “Ma alla gente è piaciuto, non ho mai visto un concorrente con un consenso così. Lui è un burbero, ma quando ha visto Paola Barale si è sciolto e l’ha guardata con quegli occhi…”, ha continuato Alessia. La Marcuzzi ha anche raccontato come ha vissuto questa esperienza:”Sono sempre stata me stessa, non sono cambiata. Ci sono delle alchimie che a volte succedono e altre no, quest’anno mi sono divertita, c’era una atmosfera molto serena, ho improvvisato tanto, ho fatto un po’ la matta, stavolta per magia ho potuto fare quello che mi pareva”, ha detto.