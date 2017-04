Amici 2017 Ed. 16, quinto serale. Il quinto serale di Amici 2017 Ed. 16 vedrà il ritorno di Emma Marrone, nelle vesti di nuovo direttore artistico dei Bianchi dopo l’abbandono di Morgan. La decisione è stata svelata sabato al termine della puntata. Nel finale Maria De Filippi ha mostrato un video con le immagini del confronto tra lei e i ragazzi sulle difficoltà di Shady e Mike Bird a proseguire con Morgan, e poi l’arrivo di Emma. Una puntata molto seguita e concitata, che ha visto un record di ascolti, e la vittoria della “sfida” con Ballando con le stelle, con uno share del 19.73% pari a 3 milioni 800 mila spettatori.

Amici 2017 Ed. 16, quinto serale, anticipazioni e news.

Secondo le prime indiscrezioni del quinto serale di Amici 2017 Ed. 16 giudice speciale, che esprimerà una valutazione positiva nei confronti del ballerino Andreas, che secondo lui è uno tra i candidati della manche finale per quanto riguarda la categoria ballo. Secondo le prime anticipazioni diffuse da Blogo, Emma ed Elisa avrebbero chiesto di non eliminare nessuno. Dopo il caos della scorsa settimana, Emma ed Elisa hanno deciso di non eliminare nessun concorrente dalla scuola.

La settimana successiva all’uscita di Morgan, è stata difficile ed è necessario ristabilire l’equilibrio all’interno delle squadre. Maria accoglie la proposta, che già sta facendo molto discutere sul web, ed in molti si chiedono come mai questa decisione non sia stata presa durante il quarto serale, data la situazione di grande difficoltà vissuta dalla squadra bianca a causa dell’uscita in puntata di Morgan.

Amici 2017 Ed. 16 serale, anticipazioni e news: anche Alessandra Amoroso a difesa del programma.

Intanto, dopo l’uscita di Morgan dal programma, e le numerose poliche, Alessandra Amoroso interviene nella querelle Morgan–Maria De Filippi, pubblicando su Instagram una foto che la ritrae ai tempi del talent e pubblica un post in cui difende sia il programma e Maria De Filippi. Nel post su Instagram la cantante pugliese scrive: “Questa sono io 10 anni fa. Ho iniziato il mio percorso fatto di alti e bassi, di paure, di pianti, di sorrisi, di leggerezza e di parecchie difficoltà, che mi sembravano, a volte, insormontabili. Fortunatamente in tutto questo insieme di emozioni ho trovato sostegno e appoggio da tutte, ribadisco tutte, le persone che fanno parte della grande macchina chiamata Amici.

Nessuno mi ha mai imposto nulla e hanno lasciato che l’Alessandra pazzerella si potesse esprimere sempre e nella più totale libertà. È vero, il programma era completamente differente rispetto ad oggi, ma non cambia la sostanza. Una cosa però la voglio fare, perché ci tengo, perché lei mi ha permesso di iniziare questo splendido percorso lavorativo e di camminare piano piano e sempre più con la sola forza delle mie gambe: un immenso grazie va a Maria De Filippi”.

