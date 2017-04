Amici 2017, il giudice Daniele Liotti si racconta e rivela...

Amici 2017 Ed. 16, il giudice Daniele Liotti in attesa del secondo figlio? Daniele Liotti è una new entry ad Amici 2017 Ed. 16: quest’anno, infatti, è apprezzato giudice di quest’edizione del talent, ed inoltre ha riscontrato un grandissimo successo per aver rivestito il ruolo di Francesco in Un passo dal cielo 4. Per l’attore, dunque, questo 2017 si rivela un anno ricco di successo e di soddisfazioni. Queste sembrano esserci non solo nel campo del lavoro ma anche nella vita privata: si vocifera, infatti, che Daniele aspetti un figlio dalla compagna e collega Cristina D’Alberto.

Daniele Liotti, le dichiarazioni al settimanale “F”.

Daniele Liotti è già padre, e l’idea di avere un altri figlio lo entusiasma. Al settimanale “F” ha rivelato: “Non so fare il padre, lo imparo insieme a mio figlio, cercando di non pressarlo troppo. Sto per vederlo volare via dal nido e sono in ansia, ma guardo alla sua nuova libertà con fiducia. I figli sono una fonte di rigenerazione e ti tengono giovane con la loro purezza. Di certo ne hai più bisogno a 45 anni che a 30, quando la vita ti rende più cinico. Quindi l’idea di averne altri non mi spaventa, anzi”. Daniele ha parlato della possibilità di avere un secondo figlio, e ha detto che sarebbe un padre “Più maturo, ma non diverso. Ma temo di aver bisogno di un po’ di allenamento. Lo vedo con mio fratello: ha una figlia di due anni e non si ferma un attimo. Per reggere a quest’età devi essere Superman!”.