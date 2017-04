Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 18 aprile 2017: la marcia di Pasqua. Si è svolta domenica, durante la giornata di Pasqua, la quinta marcia organizzata dal Partito Radicale per l’amnistia e l’indulto. A marciare in prima fila è stata Rita Bernardini, grande promotrice dell’evento. L’ex deputata ha spiegato come mai i Radicali hanno scelto di concludere il percorso della marcia, partita dal Regina Coeli, in Piazza San Pietro: “Andiamo dal Papa perchè la giustizia possa tornare ad essere democratica nel nostro Paese. Andiamo ad ascoltare la testimonianza cristiana di chi ha il coraggio di dire le cose. Non abbiamo molti alleati ma con il Papa pensiamo di poter fare un cammino assieme. Chiediamo l’indulto, l’amnistia e la riforma della giustizia.”. I problemi delle carceri sono davvero tante, ed i detenuti si ritrovano a vivere in condizioni molto precarie: celle insalubri e fatiscenti, celle strette, sovraffollamento, scarsa assistenza sanitaria. Tra i vari striscioni esibiti durante la marcia, ci sono quelli che chiedono “carceri umane e riumanizzate”, chi sottolinea che “La pena non può consistere in trattamenti contrari all’umanità”, chi, ricordando la vicenda di Stefano Cucchi, chiede stop alla tortura.

Sulla sua pagina Facebook, Rita Bernardini ha parlato di uno dei problemi delle carceri: la carenza di misure alternative. “Se gli educatori non chiudono le relazioni di sintesi relative al comportamento dei detenuti, l’accesso ai benefici e alle misure alternative al carcere è precluso: i magistrati di sorveglianza rimandano le udienze con la motivazione ‘manca la relazione da parte dell’area educativa’. Gli edicatori, è vero, sono tre in meno rispetto a quelli previsti nella pianta organica (17 anziché 20), ma come è possibile che ci siano detenuti dopo 3 o anche 4 anni di permanenza in istituto non abbiano ancora uno stracciodi relazione comportamentale?”.