Anticipazioni Beautiful tutte le trame delle puntate di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 aprile 2017 -«Al capezzale del patriarca…» – Dopo l’ictus di Eric le anticipazioni di Beautiful ci mostrano Quinn, Ridge e Steffy – in ambascia per lui – assisterlo in ospedale mentre è in coma. Il dottore spiega loro che le condizioni del patriarca sono molto serie e che soltanto al suo risveglio si potrà stabilire con certezza se abbia subito danni permanenti e a quali terapie dovrà essere sottoposto. Steffy, infuriata, scarica tutta la colpa di quanto accaduto al nonno sulla Fuller che si è ostinata a volerlo sposare.

Anticipazioni Beautiful trame puntate di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 aprile 2017 – «I Forrester… fratelli coltelli!»

Tuttavia, stando sempre alle anticipazioni di Beautiful, Thorne e Rick si scagliano contro Ridge, pentiti di avergli dato ascolto. A che pro aver boicottato le nozze? Alla fine Quinn è diventata comunque la moglie di Eric e questi, sentendosi completamente abbandonato da tutta la sua famiglia in un giorno così importante per lui, ne ha sofferto fino a crollare anche fisicamente! Nel frattempo, Steffy va dalla Fuller, ovviamente in pena per suo marito. Ma la splendida Forrester attacca comunque a inveire contro di lei! La suocera, però, questa volta si ribella e la invita a non impicciarsi della sua vita privata e di badare, invece, ai suoi errori, visto che sta facendo soffrire tutti e due i fratelli Spencer e soprattutto suo figlio a causa dello squallido ricatto sull matrimonio! Ad un tratto, Eric riprende i sensi e chiede di poter vedere Quinn. I Forrester la mandano a chiamare e lei si precipita accanto al letto del marito. Al suo sopraggiungere, però, il patriarca sprofonda di nuovo nel coma…