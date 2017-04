Il Segreto, le Anticipazioni le news e la trama della doppia puntata di prima serata di martedì 18 aprile 2017 – «Un nuovo fuori programma molto gradito dai fan» – Eccezionalmente – dopo le festività pasquali – nella prima serata di martedì 18 aprile, Il Segreto va in onda alle 21:10, come sempre su Canale 5. Le anticipazioni della soap spagnola rivelano che Francisca viene sollecitata a intervenire da Emilia e Dolores, che hanno avuto i loro cari portati via durante il rastrellamento del paese effettuato dai soldati agli ordini di Cristobal.

Anticipazioni Il Segreto, la trama della puntata serale di martedì 18 aprile 2017. «Cristobal prepara una fucilazione di massa?»

Secondo le anticipazioni de Il Segreto, la Montenegro, mettendo per un momento da parte l’antica avversione – sia perché è preoccupata per il sempre amato Raimundo, ma anche perché si vede scavalcata da un potere più forte e tracotante di lei – asseconda la richiesta delle donne del paese e chiama il Governatore. Scopre allora che Garrigues, che sta per fucilare tutti i contadini poveri arrestati, ha appoggi così in alto che lo stesso Governatore non può farci nulla!

Anticipazioni Il Segreto: «Bracci di ferro (reali e metaforici)»

Frattanto Camila e Hernando continuano a litigare per via di Beatriz. Le anticipazioni de Il Segreto mostrano come Severo voglia procedere contro Dos Casas, avendo scoperto che l’hidalgo non l’avvisò dell’attentato incombente. A casa Santacruz il clima è arroventato, tanto che Sol decide di andarsene, dal momento che il fratello vuole allearsi con la Montenegro. Intanto Rafaela si nasconde così bene da riuscire a farla in barba ai militari di Longinos, che non riescono a trovarla, mentre Ramiro va a Madrid per parlare con Prado, che però si rifiuta di perdonare Matías. Quanto a Dolores, la donna scopre che figlio e nipote hanno scommesso il negozio, puntando su Alfonso in una gara a braccio di ferro. Infine, mentre Hernando torna in paese dopo un viaggio d’affari, Sol convince Severo a non vendicarsi di lui.