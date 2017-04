Anticipazioni Una vita – Acacias 38, tutte le trame delle puntate di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 aprile 2017 – «La prudenza di Teresa» – Dopo che Teresa e Mauro hanno deciso di mantenere viva la loro relazione a dispetto e all’insaputa di tutti, le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 ci mostrano che la Sierra fa del suo meglio per comportarsi con la massima circospezione, in modo da non farsi sorprendere da Fabiana insieme a San Emeterio. La domestica – madre di Cayetana, infatti, cerca di fare da scudo alla figlia per proteggerla dai suoi nemici, ed entra così in conflitto con la terribile Úrsula, gelosa del suo ruolo di gendarme e di malvagia consigliera della Sotelo.

Anticipazioni Una vita – Acacias 38, trame puntate di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 aprile 2017 – «Uno ‘stop’ a Úrsula»

Tuttavia le anticipazioni di Una vita – Acacas 38 rivelano che la Sotelo, pur rifiutandosi di prendere per oro colato le insinuazioni di Fabiana su Teresa, per la soddisfazione di Úrsula, impone a quest’ultima di portare comunque rispetto a sua madre! La diabolica governante è costretta ad accusare il colpo, meditando la sua inevitabile rivalsa… Nel frattempo le condizioni di Victor e Ramón, entrambi gravemente feriti nell’attentato, incominciano pian piano a migliorare.