Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 18 aprile 2017: moda, cucina

Detto Fatto, i tutorial del 18 aprile 2017: moda. Detto Fatto ritorna su Rai 2 dopo la pausa pasquale con una nuova puntata ricca di tutorial. Caterina Balivo fa il suo ingresso sul palco con un completto gonna e giacca color verde militare, e presenta il primo tutorial, che è di moda: Serena Iavarone vuole capire se ha stile da vendere e propone la sua collezione ai buyers. Serena, per la sua collezione, si ispira ai dipinti del nonno, che dipingeva in particolar modo con gli acquarelli. Le stampe sono colorate e vivaci, con macchie di colore che infatti ricordano la pittura ad acquarello, ed anche gli abiti in tinta unita sono vivacizzati da particolari ricci di colore. La collezione di Serena ha pienamente conquistato i buyers!

Detto Fatto, i tutorial del 18 aprile 2017: cucina.

Detto Fatto prosegue con un tutorial di cucina. Francesco Saccomandi propone una torta molto particolare, fatta con tante crêpes. Il ripieno è nocciolato, con panna e caterinella, mentre la copertura è composta da panna e cioccolato fondente.