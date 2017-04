La prova del cuoco: ecco le ricette e le anticipazioni della puntata di oggi, 18 Aprile 2017

La prova del cuoco: ricette e anticipazioni di oggi 18 Aprile 2017. La prova del cuoco, il cooking show quotidiano condotto da Antonella Clerici è in onda del lunedì al venerdì alle 11:50 su Rai Uno. Ricette per tutti i gusti, ma anche molto altro: appuntamenti fissi con maestri e maestre di cucina, rubriche di approfondimento sulle materie prime, sfide tra cuochi stellati e appassionati di cucina, gare a premi tra gente comune. Dopo la pausa pasquale oggi tornerà in onda per offrirvi consigli e gustose e rapidi ricette da poter realizzare sui fornelli di casa.

La prova del cuoco: a cosa abbiamo assistito nella giornata di venerdì 14 Aprile?

Attendendo le anticipazioni di oggi ricordiamo che nella puntata di venerdì 14 Aprile 2017 abbiamo visto all’opera Guido Castagna che ci ha spiegato la preparazione di golose uova di Pasqua utilizzando lo stampo professionale. Torna anche oggi la gara dei cuochi. La scorsa settimana la squadra rossa proponeva uno sformatino di asparagi con crema di topinambur e mezzelune con ripieno di patate viole, erba cipollina e pecorino adagiati su crema di patate viola. La squadra verde proponeva invece dei tranci di salmone su pasta brisè cib semi di zucca ed erbe aromatiche su salsa di peperoni, e dei tortelli con il salata di germogli. Ad aggiudicarsi la vittoria fu la squadra rossa. Chi vincerà la sfida di oggi?