Riforma pensioni, le ultime news. Le ultime news sul fronte pensioni ed Inps, vengono fornite da Domenico Proietti, che sottolinea:”È importante che finalmente il Governo abbia avviato un confronto sulla riforma della Governance dell’inps e dell’Inail. Per la UIL l’obiettivo è quello di creare Enti efficienti, efficaci e partecipati. La UILha ribadito la propria proposta di un sistema realmente duale con un organo di gestione e un CIV composto dai rappresentanti delle parti sociali, con reali poteri di indirizzo e controllo e con l’esclusiva di approvare il bilancio dell’Istituto. È necessario che il Governo, a conclusione del confronto con le parti sociali, presenti una proposta di Legge da approvare in tempi rapidi”.

Anche per il il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli “giudizio positivo sull’avvio del confronto sulla riforma della governance dell’Inps, e apprezziamo la volontà del Governo di favorire un intervento in materia entro fine legislatura. Attendiamo, però, che l’esecutivo ci presenti la sua proposta”. Per il segretario confederale “intervenire sulla governance dell’Inps è il primo passo di un percorso che dovrebbe consentire di mettere mano alle molteplici criticità esistenti nella gestione dell’Istituto, che – sottolinea – riguardano i servizi agli utenti, la funzionalità della struttura organizzativa, la gestione del personale e la partita legata alla gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie”.

Pensioni anticipate ed Ape social, le ultime news.

Sul fronte pensioni anticipate ed anticipo pensionistico agevolato (‘Ape social’) rivolto ad alcune categorie di lavoratori particolarmente svantaggiate,”non sarà una passeggiata né per i lavoratori né per il patronato ”, avverte Morena Piccinini, presidente dell’Inca dalle colonne di ‘Esperienza’, rivista del patronato Cgil. ”Bisognerà fare i conti con le complesse operazioni di verifica individuale dei requisiti richiesti ma soprattutto con i tempi contingentati per la presentazione delle domande, imposti dalla norma”. Infatti, l’intenzione del governo, spiega l’Inca “è di consentire l’inoltro delle richieste entro e non oltre il 30 giugno”. Ci sono solo due mesi di tempo (dal 1° maggio al 30 giugno, appunto) per fare tutte le verifiche sulle posizioni assicurative individuali, per completare l’iter procedurale e per ottenere, infine, la certificazione del diritto da parte di Inps, al quale è delegato il compito anche di controllare che la spesa complessiva non superi lo stanziamento di 300 milioni di euro, previsto nella legge di Bilancio per il 2017″, precisa il patronato.

Riforma pensioni e pensionamento anticipato, in corso di valutazione ed esame la proposta Damiano-Gnecchi.

E’ infatti in corso di esame, presso la Commissione Lavoro, il ddl n°4196 (qui il testo integrale) che propone la modifica dell’articolo 24 del decreto legge 201 del 2011, affinché venga estesa anche ai dipendenti del settore privato la possibilità di accedere alla pensione a 64 anni in deroga alla legge Fornero. Entrando più nel dettaglio, la proposta di legge – che vede come primo firmatario l’On. Gnecchi, con i colleghi Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Miotto, Paris, Giorgio Piccolo, Polverini, Rotta, Zappulla – chiede la sostituzione del comma 15-bis dell’articolo 24 con il seguente:

“15-bis. In via eccezionale, per gli assicurati le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva, comprensiva di contributi da riscatto e figurativi, di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e che, senza l’applicazione delle modifiche al regime di accesso al trattamento pensionistico introdotte dal presente decreto, avrebbero maturato entro la medesima data i requisiti per il trattamento pensionistico ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età non inferiore a 64 anni;b)le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia, oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a):1) con un’età non inferiore a 64 anni, qualora abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, comprensiva di contributi da riscatto e figurativi;2) con 15 anni di contributi, qualora si tratti di lavoratrici rientranti nelle deroghe previste dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che alla medesima data del 31 dicembre 2012 abbiano compiuto un’età non inferiore a 60 anni;c) nei casi di cui alle lettere a) e b), il trattamento pensionistico decorre dal mese successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente”.

Riforma pensioni e previdenza complementare, le ultime news di Corbello, di Assoprevidenza.

Di welfare e mercato del lavoro e previdenza complemetare si è occupato di recente presidente di Assoprevidenza Sergio Corbello, che durante il suo intervento alla tavola rotonda di Obiettivo Italia, ha così dichiarato: “In assenza di interventi che contrastino il calo demografico e con forti incertezze occupazionali nemmeno la previdenza complementare, tradizionalmente intesa, basterà per garantire ai più giovani una vecchiaia decorosa”.

La disoccupazione, combinata con gli effetti della non continuità di impiego che caratterizza soprattutto il lavoro giovanile, ha pesanti ricadute sul welfare, a cominciare dalla pensione di base, perché si riducono progressivamente gli apporti contributivi” delle pensioni. Una valida risposta, secondo Corbello, possono essere i prodotti e i programmi di welfare integrato estremamente flessibili, che mettano insieme previdenza e sanità, coperture di bisogni diversi con possibilità che vi possano contribuire datori di lavoro e dipendenti”.

Corbello rilancia anche una proposta che Assoprevidenza porta avanti da anni, “occorre rendere obbligatoria l’assicurazione cosiddetta LTC (Long Term Care), che interviene con sostegno economico o con la fornitura di servizi in caso di perdita dell’autosufficienza”. L’obbligatorietà (vita intera) esalta la solidarietà intergenerazionale della copertura e ne rende assai contenuti i costi individuali.