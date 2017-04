Pensioni, quattordicesima mensilità. A partire dal mese di luglio sarà corrisposta la quattordicesima mensilità secondo le nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2017. Le novità in materia di pensioni e quattordicesima sono state illustrate dalla Uilp. Il sindacato ha precisato che per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017, sulla base dell’accordo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil con il Governo lo scorso anno, per il 2017 circa 1 milione e 200 mila pensionati con un’età pari o superiore a 64 anni e con redditi mensili da 750 euro fino a mille euro potranno beneficiare per la prima volta dell’assegno aggiuntivo. Per gli oltre 2 milioni di pensionati, con redditi fino a 750 euro, che già ricevono la quattordicesima, l’importo della stessa verrà incrementato.

Tra le doverose precisazioni, la Uilp sottolinea che ai fini della determinazione del reddito è rilevante il solo reddito individuale del titolare composto, oltre che dalla pensione stessa, dai redditi di qualsiasi natura, con l’esclusione dei trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate. Sono escluse, inoltre, le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali, l’indennità di comunicazione per i sordomuti. Inoltre, l’importo erogato dal 2017 varia a seconda dell’anzianità contributiva complessivamente maturata e del reddito del pensionato.

La somma aggiuntiva, chiarisce la Uilp, spetterà alle pensioni di anzianità, pensioni anticipate, assegni ordinari di invalidità e pensioni di inabilità, pensione di reversibilità e indiretta. Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità i titolari di pensioni di invalidità civile, pensioni o assegni sociali, pensioni di guerra e rendite Inail, pensioni liquidate da fondi diversi.

Pensioni anticipate, flessibilità in uscita.

Il presidente della Commissione lavoro alla Camera, Cesare Damiano, si batte da tempo per l’introduzione della flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. Per la Sinistra Pd, di cui è membro Damiano, nel tempo il traguardo della pensione si è allontanato e le garanzie contro la disoccupazione sono state ridotte. Oggi, continua la Sinistra Pd, accade di essere licenziati a 55-60 anni, mentre il traguardo della pensione è a 67 e punta ai 70. La soluzione è quella di accorciare le distanze: anticipando il momento della pensione ed allungando il periodo di tutela degli ammortizzatori sociali, facendo funzionare le politiche attive per il lavoro e ripristinando l’indennità di mobilità in caso di disoccupazione.

Pensioni anticipate, precoci.

Damiano è primo firmatario della proposta di legge 857 sulle pensioni anticipate, che prevede, nel caso dei lavoratori precoci, la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi, senza vincoli anagrafici. Il ddl Damiano ha avuto riscontro, in maniera trasversale, da parte diverse forze politiche, tra cui la Lega Nord di Matteo Salvini.

E’ in corso una petizione online per ottenere la la discussione alla Camera della proposta di legge di Damiano, ferma ormai da tempo. Il gruppo dei Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti è particolarmente attivo nel promuovere la firma della petizione. I precoci hanno organizzato una manifestazione l’11 maggio a Montecitorio per vedere accolte le proprie richieste: 41 anni per tutti per la pensione, flessibilità in uscita slegata da prestiti o mutui, abolizione per i precoci del’aspettativa di vita (al pari degli usuranti) e per tutti un intervallo di rilevazione di almeno 5 anni, revisione del metodo contributivo, separazione della previdenza dall’assistenza.

Pensioni anticipate, Ape.

Mancano ancora i decreti d’attuazione dell’Ape e della misura per le pensioni anticipate per i lavoratori precoci, ma la data ufficiale della loro entrata in vigore rimane quella fissata dalla legge di bilancio: il 1° maggio 2017