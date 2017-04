Tagli di capelli primavera/estate 2017: ad ognuna il suo taglio di capelli

Tagli di capelli primavera/estate 2017: via al movimento. I tagli di capelli per la primavera/estate 2017 viaggiano su tutti i fronti: tagli di capelli lunghi, tagli di capelli medi e tagli di capelli corti ma tutti accomunati da styling morbidi e da volumi contenuti, all’insegna del movimento e della libertà. Scalature sapienti donano quell’effetto sauvage controllato e chic, perfetto per una donna dinamica ma che guarda al passato come paradigma di stile ed eleganza. Libertà, movimento, volume: questi i diktat degli hair look che vedremo questa primavera e proposti dagli hairstylist. Cut che disegnano i contorni del volto, frange appena accennate o lunghe abbastanza da diventare il focus dell’acconciatura, colorazioni preziose che diventano di per sé accessori da sfoggiare.

Tagli di capelli cortissimi: ad ognuno il suo taglio cortissimo.

Per chi vuole osare invece può puntare tutto su un taglio di capelli cortissimo. Tuttavia prima di decidere per un taglio così forte è importante tenere in considerazione alcuni aspetti: valutare sia la forma del volto che quella della testa. Questo è un punto fondamentale perché poi non c’è niente che possa bilanciare il risultato finale. E ciò che è esposto rimane tale.