Tagli di capelli primavera/estate 2017: i look di ispirazione anni ’80. Per la primavera estate 2017 tanti sono i tagli di capelli e i look a cui ispirarsi. Gli styling esaltano il movimento, con ciocche libere ma controllate con sobrietà. Attenzione agli equilibri in grado di personalizzare qualunque soluzione. Tutto questo per una donna che sceglie la praticità ma non rinuncia alla ricercatezza e anche alla sensualità, più suggerita che ostentata. Gli anni ’80 diventano punto di riferimento ma sempre interpretati in chiave contemporanea, con tagli leggeri e femminili, all’insegna del fascino. Per chi è orientato verso un taglio di capelli corti occhio alla grinta che regala, con volumi pieni e sfilati o con cut asimmetrici e molto strutturati.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: per chi non riesce a rinunciare ai tagli lunghi.

A differenza dei tagli capelli corti per l’estate 2017, i tagli di capelli lunghi stanno bene praticamente a tutte le forme del viso, specialmente al viso ovale, tranne a chi ha un volto molto piccolo. I tagli di capelli lunghi richiedono una maggiore cura, ma permettono di giocare su molte più varianti per avere la possibilità di avere un look sempre diverso. Mossi o lisci, con frangia o senza, resta solo l’imbarazzo della scelta.

