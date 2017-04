Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco tutti i tagli di capelli e le colorazioni più belli per la nuova stagione

Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco tutti i look per la nuova stagione. Voglia di cambiamento? Questa nuova stagione primavera/estate 2017 arriva all’insegna dei volumi importanti, ciuffi laterali e styling mossi. Lasciatevi conquistare dai tagli capelli medi, lunghi e corti più glam proposti dai saloni più importanti. I tagli di capelli Primavera Estate 2017 più interessanti puntano i riflettori sul volume, prediligendo styling mossi – con ricci o onde – e ciuffi importanti. E per quanto riguarda le colorazioni? Si va dal biondo personalizzabile alle chiome pastello, passando per castani dorati e sfumature rubate alle pietre semipreziose. E ancora rosa, grey ed effetti multicolor. Ad ognuno il suo colore di capelli per la primavera/estate 2017.

Tagli di capelli e colorazioni primavera/estate 2017: per chi vuole rivoluzionare il proprio look.

Se avete in testa di rivoluzionare il vostro hair look, questa è la stagione giusta. E non solo sforbiciando per avere con tagli di capelli corti e sbarazzini o tagli di capelli lunghi da impreziosire con onde effetto naturale. Il cambiamento vero e proprio avviene attraverso la scelta del colore. E quest’anno, la tavolozza delle tonalità sembra essere davvero variegata.

